味全龍談薪全數完成調整約6％　李凱威、郭天信都獲長約

▲中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／臺北報導

味全龍今23日舉行開季記者會，球團同步說明新球季戰力與談薪進度；領隊丁仲緯表示，球隊本季全員薪資協商已全數完成，整體調幅約為6%，其中主力二壘手李凱威已與球團簽下附帶選擇權的複數年合約，相關內容預計待官辦熱身賽結束後統一對外說明。

談到今年談薪案中最受外界矚目的焦點，丁仲緯點名就是李凱威並表示：「李凱威有一個比較長的合約，是帶有選擇權的合約，等官辦熱身賽結束會再跟大家公布細節。」

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28歲的李凱威自2019年選秀第2輪加盟味全龍後，逐步站穩主戰二壘位置，近年已成為球隊內野核心；2025年球季更可說是他職業生涯代表作，單季敲出134支安打、跑出28次盜壘，一舉拿下安打王與盜壘王。

守備端李凱威同樣表現穩定，已連續4年摘下金手套獎，並且連3年獲選最佳十人二壘手；也因此儘管他的一軍年資累積僅滿5年，味全龍仍選擇提前以複數年合約完成布局，展現長期留人的決心。

除了李凱威之外，外野手郭天信也傳出獲得球團複數年合約肯定，丁仲緯並未進一步說明合約年限與內容，僅表示相關細節同樣將待官辦熱身賽結束後一併公布。

洋將戰力方面，味全龍開季輪廓大致成形，目前規劃以5名投手作為主要配置，包括上季陣中的王牌鋼龍，以及因年資已滿、不再占洋將名額的伍鐸；其餘3名新加入戰力則為魔神龍、梅賽鍶與蔣銲。

至於球隊是否還會持續補進第6名洋投，丁仲緯表示，球團手上確實還有觀察中的人選，但目前仍在評估階段，後續將視整體戰力需求與球員狀況再做決定。