▲當三上悠亞的同學，夢想家「夢想點點名」主題周登場。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家上週結束客場之旅，團隊以7連勝氣勢朝龍頭位置邁進。本週三、五（3月25日、3月27日）晚間 19:00 回到台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰高雄全家海神、新北國王，力拚延續連勝，續寫聯盟連勝紀錄。夢想家推出「夢想點點名」主題周，邀請球迷於週三、週五下班、下課後直奔主場一起點名集合，一同當悠亞的同學，用最熱烈的聲浪為夢想家加油助陣。

兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題「夢想點點名」折扇、利口樂瑞士草本喉糖原味或沙威隆清爽潔膚抗菌濕紙巾（數量有限，發完為止）。經典「夢想突襲」活動有合作夥伴的支持，首日攜手 TRUE TISANE，次日與潮流平台AREA 02合作，完成官方指定任務的球迷皆有機會獲得品牌好禮。

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中場遊戲「夢想點點名」獲勝者，可獲得夢想商店的千元禮券。此外，於暫停時間現場隨機點名指定區域，將可獲得 TRUE TISANE 提供的「金銀花抗痘潔面慕斯」乙瓶（數量有限，領完為止），場邊女孩隨機邀請球迷一同遊戲，也有機會獲得眠豆腐Tofu bar霜淇淋兌換券或STEPV濃縮乳清蛋白-馥郁可可 隨身包乙包（更多活動內容資訊，請鎖定夢想家官方社群平台公告。）

夢想商店本週新品登場，包含夢想貼圖短 TEE、草寫手繪短 TEE、BADGE襪，以及本次限定「夢想家 × 三上悠亞」拍立得短TEE，讓球迷不論進場應援、日常穿搭或收藏紀念，都能找到最適合自己的主場造型。此外，夢想商店同步推出「平日點點名」主場限定優惠活動，活動期間全面商品 85 折（當周新品、扭蛋及指定商品除外），邀請球迷把握機會，入手主場必備周邊。