大谷翔平自嘲老了！日媒揭WBC幕後：記者會逗記者、敵隊拿手機狂拍

▲大谷翔平。（圖／讀賣新聞提供）

記者楊舒帆／綜合報導

儘管日本隊未能完成世界棒球經典賽（WBC）連霸，但31歲的大谷翔平依舊繳出壓倒性表現，不僅入選最佳九人，更在場內外持續展現影響力。日媒《Number Web》也揭露多段「電視與串流平台看不到的幕後故事」，讓外界一窺這位球星的真實一面。

本屆賽事，大谷以「第一棒、指定打擊（DH）」為主力出賽，在4場比賽中繳出13打數6安打、打擊率4成62，外帶3轟、7打點，另有5次保送（含3次敬遠），全壘打數並列大會最多，連續兩屆入選最佳九人，依舊是日本隊最具存在感的球員。

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▲大谷翔平、金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

談到球隊世代交替，大谷笑說，「每次集合都覺得年輕球員變多了，會想『變老了啊』。」本屆陣中有13人是首次參賽，氣氛與過去有所不同，不過他依舊維持一貫節奏，成為隊內穩定核心。

其中，同齡的鈴木誠也扮演重要角色。兩人場內外幾乎形影不離，鈴木更主動協助年輕球員與大谷互動，緩解「大谷壓力」。鈴木曾笑說：「大家一開始都把他當成『大谷大人』，所以我會跟學弟說，他也是普通人。」

▲大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

大谷也不改幽默本色，在記者會上還曾「逗記者」，看到對方被提醒需說明語言時，露出「這應該用日文吧」的表情，展現輕鬆一面。此外，他還曾對隊友北山亘基下達「任務」，要求設計慶祝動作，最後誕生「點茶姿勢」，甚至在滿貫砲後親自示範，帶動全隊氣氛。

本屆另一亮點，是大谷罕見在賽前進行戶外打擊練習。過去他為避免疲勞與動作變形，幾乎不進行此類訓練，但這次連續3場比賽前登場調整，並頻頻轟出驚人飛行距離。強勁打擊讓各國球員看傻眼，甚至有人直接拿出手機拍攝，成為場邊另類話題。

除了打擊，大谷也在投手調整中展現價值。雖未在比賽登板，但在實戰打擊練習（Live BP）中投出最速157公里，壓制打者、甚至折斷球棒，成為年輕投手的「示範教材」。

值得一提的是，大谷所屬的洛杉磯道奇也全程掌握他的訓練數據，從投球內容到球數、影像分析都完整追蹤，並派出分析與訓練團隊支援日本隊，展現頂級球團的後勤體系。

即使無緣連霸，大谷翔平仍以場內外的全面影響力證明，自己不只是球隊核心，更是凝聚團隊、帶動氣氛的關鍵人物。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）