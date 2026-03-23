謝國城盃少棒／從胖胖組變帥哥！黃于安開轟拆彈　台東縣3轟險勝

▲▼黃于安。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽23日進行賽事，台東縣（紅葉國小）演出3轟，以5比4力克南投縣（新街國小），下一戰將與台北市（福林國小）爭取勝部四強門票。

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台東縣首局就展開攻勢，林荿穠1局上開轟，沈冠霖適時安打再添分數，取得2比0領先。3局上黃于安再掃出全壘打，5局上林劭也發揮長打火力，轟出兩分砲。總教練方穎豐表示，「荿穠近期調整不錯，于安只要咬中球心，加速度很驚人。」

投手方面，沈冠霖先發3.1局無失分，第4局留下滿壘危機後退場，黃于安接替登板，成功製造雙殺化解失分危機。不過他在5局上出現亂流，被敲出1支安打並投出保送，隨後由胡品浩登板穩住局面。6局上台東縣因守備出現2次失誤，一度被追近至1分差，所幸林瑋豪飆出再見三振，守住勝利。

黃于安此役投打俱佳，關鍵時刻成功「拆彈」。方穎豐透露，他近兩年身高暴增約20多公分，因成長痛導致受傷機率增加，出賽一度斷斷續續，球隊持續給予鼓勵與防護。他強調，黃于安具備鬥志，球質與球速都相當不錯，面對對方第四棒全皓時派他上場成功壓制。

黃于安的哥哥曾練田徑，姊姊則是擊劍選手，他從小喜歡自己丟球，並透過樂樂棒球被發掘。加入球隊初期身高僅約150公分且體型較為圓潤，他笑說，「以前是學校的『胖胖組』，一直被操、一直跑，長高之後就變瘦了。」

打擊方面，黃于安曾在四年級敲出1轟，五年級一度中斷，升上六年級後已累計5轟。他坦言，「當投手很有霸氣，能解危很開心，但後面有點控球不穩。」他最有自信的球路是直球。

談到偶像，黃于安表示最喜歡的是統一獅重砲林安可，「因為他長得像外國人，又是強打外野手。」此外，他也提到自己擁有八分之一荷蘭血統，母親為阿美族，父親則具魯凱族與排灣族血統。擁有混血背景的他外型亮眼，也自稱「帥哥」很有自信。

▲林荿穠。（圖／記者楊舒帆攝）