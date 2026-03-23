林志傑引退特展《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》　早鳥票24日開賣

▲林志傑引退特展，早鳥票24日開賣。（圖／富邦勇士提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北富邦勇士球星林志傑將於本賽季結束後光榮引退，為致敬林志傑輝煌的籃球生涯，球團特別策劃《致傑：傳奇之路BE THE BEAST》林志傑籃球生涯特展，邀請球迷一同回顧「野獸」在球場上的熱血與榮耀時刻。

特展將於5月30日至6月22日於松山文創園區一號倉庫舉行，展覽內容規劃多個主題展區，從起點到巔峰，完整呈現林志傑的籃球人生。

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「野獸起源」展區將重現街頭籃球場景，帶領球迷走進林志傑的起點，並復刻經典「灌歪籃框」場景，成為必拍打卡亮點；「野獸蛻變」則首度集結林志傑私人珍藏物件與球迷收藏，並透過照片牆與生涯Highlight影像等，記錄其成長與蛻變歷程。

展覽亦設置多項互動體驗區，「野獸爆發力」讓球迷透過數位挑戰與林志傑正面對決，包括速度挑戰的「疾風試煉場」、測試爆發力的「挑戰巔峰」，以及考驗反應與精準度的「一球入魂」，讓球迷親身感受職業級身手的實力差距。

此外，「成為野獸」展區將定時播放紀錄影片，回顧林志傑完整生涯，並設有球迷留言共創牆，邀請球迷留下對他的祝福與回憶；現場更規劃展區商品部，推出多款專屬紀念商品，讓球迷將這份感動帶回家珍藏。

入場票券規劃多元，分為「早鳥票」、「一般票」及「紀念套票」。凡購買早鳥票與一般票者，入場皆可獲得【紀念透卡】乙張，透卡共推出四款設計，分別呈現林志傑效力台啤、廣廈、中華隊與勇士時期的經典樣貌，完整收藏其籃球生涯的重要階段。

其中，「早鳥票」將於3月24日12:00起至4月12日23:59止開賣，票價為170元，內含電子票券乙張，並有機會抽中限定活動優先報名資格；「一般票」則於4月16日12:00起至6月21日23:59止販售，票價為200元，提供球迷彈性入場選擇。

此外，本次也推出限量「紀念套票」，售價為1,212元，內含電子票券四張，每人限購四組。套票附贈多項限定紀念商品，包括【紀念透卡】四張（台啤、廣廈、中華隊、勇士時期各乙張）、【紀念相片書】乙本、【拍貼鑰匙圈】乙個及【紀念啤酒杯】乙個，兼具收藏與紀念價值，並享有抽獎資格，有機會獲得限定活動優先報名資格或林志傑親筆簽名好禮。

紀念套票販售時程分為兩階段，季票優先購買將於4月15日中午12:00至23:59開放；全面販售則自4月16日12:00至5月12日23:59止，數量有限，售完為止。