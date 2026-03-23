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唐斯、布朗森雙核心帶隊　尼克主場痛宰巫師穩居東區第3位

記者杜奕君／綜合報導

東區豪門勁旅紐約尼克23日主場迎戰華盛頓巫師，尼克兩大主力核心唐斯（Karl-Anthony Towns）與布朗森（Jalen Brunson）內外連線，攜手率隊一路壓制巫師，最終以145比113大勝。尼克不僅在例行賽尾聲拉出一波6連勝，目前47勝25敗，持續穩坐東區第3，與今日輸球的波士頓塞爾提克更僅剩0.5場勝差。

▲尼克唐斯、布朗森。（圖／路透）

▲尼克唐斯、布朗森。（圖／路透）

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比賽開局，尼克就展現強勢氣勢，布朗森首節個人獨拿12分，迅速幫助球隊建立領先。進入第2節後，唐斯接手出擊，單節6投4中穩定輸出11分，布里吉斯（Mikal Bridges）也適時補上火力，讓尼克在上半場就拉開雙位數領先優勢。

下半場尼克持續搶攻，唐斯與布朗森持續維持手感，第3節團隊命中率高達58.3%，比分差距進一步擴大。來到末節，尼克輪換陣容上場仍火力不減，科萊克（Tyler Kolek）單節4投全進、命中3顆三分球，搭配迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）與索漢（Jeremy Sochan）輪番得分，一度將領先擴大到33分，勝負提前底定。

數據方面，唐斯繳出26分、16籃板的全場最佳表現，布朗森拿下23分，哈特（Josh Hart）三分球3投全中貢獻16分，布里吉斯則有14分、6助攻進帳，替補出發的羅賓森（Mitchell Robinson）也完成10分、10籃板的雙十成績。

巫師方面，全隊7人得分上雙，替補後衛哈迪（Jaden Hardy）攻下25分最高，吉爾（Anthony Gill）則得到18分，不過球隊早已確定無緣季後賽。

▲尼克唐斯、布朗森。（圖／路透）

▲尼克唐斯、布朗森。（圖／路透）

關鍵字： NBA尼克布朗森唐斯巫師

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