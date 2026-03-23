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軟銀台灣遠征收穫滿滿　「啦啦隊前排最貴」應援文化最大衝擊

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職福岡軟銀鷹今年2月前進台灣交流，不僅球員出賽引發關注，隨隊來台的啦啦隊「Honeys」同樣成為焦點。球團高層更直言，台灣獨特的啦啦隊文化帶來強烈衝擊，也成為未來行銷與經營的重要參考方向。

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軟銀於2月25、26日在台北進行交流賽，Honeys成員也登上舞台演出。負責行銷與娛樂事業的主管稻永大毅受訪時表示，台灣啦啦隊的個人魅力與影響力令人印象深刻，「在日本球場通常是球員看板，但台灣連啦啦隊都有專屬看板，可見人氣之高。」

談到台日應援文化差異，稻永指出，台灣啦啦隊更強調個人魅力與曝光度，而日本則偏向「襯托比賽」的角色，「沒有任何事物能勝過比賽本身，我們更重視如何讓球場氣氛升溫，啦啦隊是重要的『幕後力量』。」

在商業模式上，台灣也帶來新啟發。稻永透露，聽聞台灣球場「啦啦隊前排座位最昂貴」，對於座位價值提升具有參考意義，但同時也坦言，若影響觀賽視線恐衍生爭議，「即使導入，也需要長時間規劃與調整。」

此次遠征不僅讓球團開眼界，也讓Honeys成員大受刺激。稻永笑說，平時女孩多在主場活動，這次遠征甚至出現「我有護照！」的搶名額情況，顯見對海外演出的期待與熱情。

事實上，軟銀早在2002年就曾來台進行正式比賽，但過去較少在啦啦隊層面交流。隨著球團重新提出「目標世界第一」的願景，也開始強化國際布局，包括自2023年起在台灣舉辦啦啦隊徵選。

目前Honeys已有台灣成員加入，且今年新進的2名成員幾乎不會日文。稻永認為，這樣的改變反而促進雙方文化交流，「過去是台灣成員配合日本，現在變成彼此都要努力溝通，這會帶來新的發展可能。」

透過此次台灣行，軟銀不僅看見不同的應援文化，也為未來「世界化」布局找到靈感，啦啦隊也將成為球團拓展海外市場的重要一環。

▲▼ 中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

▲中華隊啦啦隊CT Amaze 。（圖／記者王真魚攝）

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