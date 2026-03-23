謝國城盃少棒／二刀流發威！王約翰開轟＋好投　台北市22比0勝

▲謝國城盃少棒，台北市王約翰開轟。（圖／大會提供）

記者楊舒帆／台北報導

115年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽，各縣市代表隊爭取LLB少棒亞太區賽事代表權，23日賽事台北市（福林國小）發揮強大火力，由王約翰開轟領軍，游日誠、徐睿呈雙雙演出猛打賞，最終以22比0大勝，下一戰將爭取勝部冠軍。

台北市此役對戰宜蘭縣（內城國小），首局敲出3支安打攻下1分；2局上陳皇碩、簡書曜接連擊出二壘安打，王約翰一棒轟出全壘打，隨後李睿杰、柯雷宸、游日誠、徐宇炫、徐睿呈棒棒開花，一輪猛攻灌進7分，讓宜蘭縣難以招架。3局上再添1分，4局上更一口氣追加15分，徹底拉開差距。

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台北市全場敲出19支安打，排在第二棒的游日誠貢獻4打點、4得分，徐睿呈則有3安打、3打點的表現。王約翰開轟後，接下來兩打席都獲得保送，累計2打點、2得分。

投手方面，台北市由侯東佑先發主投2局無失分，王約翰也展現二刀流身手，中繼1.2局無失分，陳皇碩再接手1局，3人聯手完成無安打比賽，合計送出9次三振。

賽後台北市總教練章子健稱讚游日誠近兩戰打擊表現出色，是球隊的火力重心。談到王約翰，他表示其身材條件優異，原本安排在打線後段，期待他適時敲出關鍵一擊為球隊建功；在投球方面也持續進步，當初測試時身材就比同齡球員更加突出。

這是王約翰繼立德盃後生涯第2轟。他表示，自己因為父親接觸棒球，國小四年級開始打社區棒球，後來因隊友加入福林國小，便一同加入球隊。身為二刀流選手，他坦言較喜歡投手角色，「喜歡站在投手丘上的感覺。」偶像則是大谷翔平，「因為他能投也能打。」