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權喜原談生日應援心聲　驚喜見蛋糕感動喊：第一次這麼幸福

▲權喜原 。（圖／記者胡冠辰攝）

▲味全龍韓籍啦啦隊成員權喜原 。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍23日在天母棒球場舉辦開季記者會，除了場館設施更新外，球團今年也全新設立以吉祥物為主題「DRAGONS CAFE mini」，其中店內也規劃販售由「小龍女」韓籍成員權喜原設計的特色周邊商品，成為記者會另一項話題焦點。

權喜原日前於3月7日迎來生日，那時候也有不少臺灣粉絲舉辦生日應援活動，相關祝福影片、慶生貼文與應援內容在社群平台掀起討論；她23日在記者會受訪談到時，言語間滿是感動與感謝。

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權喜原表示，「說實話，這是我第一次過得這麼幸福的生日，」她坦言，自己從來沒有想過會有粉絲見面會，或收到這麼多驚喜禮物，「這都是粉絲們聚在一起為我準備的，所以真的非常、非常感謝。」

權喜原也提到，雖然還有一些應援咖啡廳自己沒辦法親自到場，但看到大家如此用心替她慶祝生日，仍讓她非常感動，「大家這樣為我慶祝生日，真的非常感謝。」

談到生日會過程中最難忘的趣事，權喜原則笑說，當時大家先準備了蛋糕，還提議一起玩「一二三木頭人」，沒想到玩到一半卻讓她措手不及。

她回憶，「我轉過頭去的時候，大家都不玩遊戲了，我心裡想說：你們怎麼都不玩了？結果再回頭一看，蛋糕就這樣端在面前，那時候真的覺得非常感動。」

味全龍今年持續強化主場經營，除場館升級、觀賽服務進化外，也透過全新設立的「DRAGONS CAFE mini」增加球場內的餐飲與親子互動空間。

球團表示，試營運將於3月28日、29日展開，4月3日正式開幕，希望邀請球迷在新球季重返天母棒球場，感受更完整的主場新體驗。

關鍵字： 味全龍、中華職棒

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