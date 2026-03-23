運動雲

>

開幕戰為何邀費嫂開球？丁仲緯分享合作過程　盼把WBC氛圍帶到天母

▲ 費嫂回來了！經典賽女神Hanna Fairchild天母開球＋同台小龍女應援　味全龍球員嗨喊期待。（圖／味全龍）

▲經典賽女神Hanna Fairchild。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍23日舉行開季記者會，日前揭曉4月5日開幕系列賽開球嘉賓，將由世界棒球經典賽期間備受關注的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）妻子漢娜（Hanna Fairchild）擔任；領隊丁仲緯受訪時也分享雙方合作過程。

漢娜在經典賽期間因費爾柴德代表中華隊出賽而受到高度矚目，除了隨著費爾柴德場上表現累積人氣，她亮眼的外型，加上多次透過社群平台分享Team Taiwan相關商品，並展現與臺灣之間的連結，也讓她迅速圈粉，成為球迷熱議焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於此次邀約過程，味全龍領隊丁仲緯表示，球團正是看見漢娜在經典賽期間的人氣持續升溫，因此決定邀請她來台，盼望將當時的棒球熱潮延續到天母主場。

「雙方溝通過程很快、也很順利，希望把經典賽氛圍帶來天母球場，球團也會盡力把天母球場的氣氛炒熱，讓費嫂感受到龍迷熱情。」

丁仲緯進一步透露，整體接洽進展十分順暢，原本期待費爾柴德能季後來台，相關合作仍在討論中，最終先由漢娜代表出席開球活動。

「整個溝通過程算是很順利、很快，可惜費仔要比賽，所以最後是費嫂來台開球，費仔的話，是希望球季後的未來，有機會再邀約擔任開球嘉賓。」

關鍵字： 味全龍、中華職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

3金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

44成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

5大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

最新新聞

1權喜原談生日應援心聲

2台東縣3轟5比4險勝

3丁仲緯分享與費嫂合作過程

4韓職LG雙子啦啦隊登場！

5林志傑引退特展　早鳥票24日開賣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366