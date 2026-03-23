開幕戰為何邀費嫂開球？丁仲緯分享合作過程　盼把WBC氛圍帶到天母

▲經典賽女神Hanna Fairchild。（圖／味全龍）



記者胡冠辰／臺北報導

味全龍23日舉行開季記者會，日前揭曉4月5日開幕系列賽開球嘉賓，將由世界棒球經典賽期間備受關注的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）妻子漢娜（Hanna Fairchild）擔任；領隊丁仲緯受訪時也分享雙方合作過程。

漢娜在經典賽期間因費爾柴德代表中華隊出賽而受到高度矚目，除了隨著費爾柴德場上表現累積人氣，她亮眼的外型，加上多次透過社群平台分享Team Taiwan相關商品，並展現與臺灣之間的連結，也讓她迅速圈粉，成為球迷熱議焦點。

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對於此次邀約過程，味全龍領隊丁仲緯表示，球團正是看見漢娜在經典賽期間的人氣持續升溫，因此決定邀請她來台，盼望將當時的棒球熱潮延續到天母主場。

「雙方溝通過程很快、也很順利，希望把經典賽氛圍帶來天母球場，球團也會盡力把天母球場的氣氛炒熱，讓費嫂感受到龍迷熱情。」

丁仲緯進一步透露，整體接洽進展十分順暢，原本期待費爾柴德能季後來台，相關合作仍在討論中，最終先由漢娜代表出席開球活動。

「整個溝通過程算是很順利、很快，可惜費仔要比賽，所以最後是費嫂來台開球，費仔的話，是希望球季後的未來，有機會再邀約擔任開球嘉賓。」