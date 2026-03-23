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韓職LG雙子啦啦隊登場！味全龍開季話題滿滿　小龍女旗袍造型也亮相

▲陳秀華/車榮玹/Rona。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳秀華/車榮玹/Rona。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡冠辰／臺北報導

2026中華職棒新球季即將開打，味全龍隊今（23日）舉辦開季記者會，正式揭開新賽季序幕，並宣布與緯來電視網續約3年主場轉播權至2028年。

會中同時首度曝光年度形象影片，並公布Dragon Beauties新光人壽小龍女全新主視覺，啟動跨國合作計畫與深化臺北屬地主義布局，為新球季注入滿滿話題。

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味全龍啦啦隊全新旗袍造型亮相與新血加入

Dragon Beauties新光人壽小龍女今年推出全新旗袍造型制服，由人氣成員李多慧親自設計，融合東方古典與現代時尚元素，展現全新應援風格。

陣容方面，瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，並加入新練習生張愛與佳依，為團隊注入更多新活力。

▲韓職LG雙子啦啦隊登場！味全龍開季話題滿滿　小龍女旗袍造型也亮相。（圖／味全龍）

攜手韓職LG TWINS　打造跨國應援合作

味全龍今年與韓國職棒LG TWINS建立戰略合作夥伴關係，3位LG TWINS啦啦隊成員，分別為車榮玹、Rona及陳秀華也於記者會現身，分享雙方交流計畫。

雙方今年度將進行應援曲交換授權，展開實質合作。未來亦將持續推動跨國應援交流與表演，為味全龍主場注入國際元素，提升整體娛樂體驗。

深化臺北屬地主義　打造臺北城市球隊

開季記者會中首播味全龍2026年度形象影片，球員化身為臺北這座城市的一份子，宣告主場不侷限於球場，而是整座城市的縮影。

味全龍將持續推動「臺北市應援店計畫」，2026年持續擴大招募中。無論餐飲、零售或服務業的實體店面，只要對棒球有熱忱，皆可加入應援店行列。

入選店家除可獲得專屬應援物資外，也有機會迎接球員與啦啦隊到店互動，讓棒球文化深入城市生活。

打造多元娛樂主場　迎接全新賽季

味全龍表示，新球季不僅在場上全力以赴，場外也透過啦啦隊升級、國際合作與城市經營，持續打造更具魅力的主場娛樂體驗，邀請球迷一同參與2026賽季的精彩時刻。

關鍵字： 味全龍、中華職棒

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