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李多慧親自設計旗袍式造型！　小龍女全新制服亮相超吸睛

▲金娜妍、小映、林襄、權喜原。（圖／記者呂佳賢攝）

▲金娜妍、小映、林襄、權喜原。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍球團23日舉行開季記者會，同步亮相啦啦隊「Dragon Beauties」全新制服，旗袍制服由韓籍成員李多慧親手操刀設計，以黑色為主軸，融合亮片與金色元素，展現不同以往的視覺風格。

啦啦隊新制服，由李多慧操刀設計，以黑色旗袍為主體，搭配亮片拼接與金色Logo，強調動態美感與身形修飾，呈現兼具傳統與現代的全新風格。

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李多慧透過預錄影片分享設計理念，直言此次最大挑戰在於「黑色旗袍」的發想與呈現，「紅色旗袍很多，但黑色的比較少見」，因此與設計老師歷經多次討論與嘗試，最終才確立現在的款式。

李多慧也透露初期曾設計多達六種版本，經過反覆比較後，才選定最終方案。

在細節設計上，李多慧特別強調裙裝的變化感，採用亮片與旗袍布料交錯拼接，「一片亮片、一片旗袍」的設計讓舞動時更具層次與視覺效果，提升整體演出吸引力，她認為這是整套制服中最滿意的部分。

此外制服也加入多項巧思，包括專屬中國結吊飾作為亮點配件；上衣設計刻意露出肩線，突顯啦啦隊的身形優勢；腿部則搭配腿圈，營造視覺延伸效果，讓腿部比例更顯修長。整體設計兼顧美感與舞台呈現。

配色上，今年最大改變是將原本紅、粉色系Logo改為金色，提升質感與辨識度，也呼應整體黑紅主調，展現更成熟的團隊形象。

李多慧最後表示，希望透過全新制服帶動味全龍啦啦隊持續成長，「也希望大家會喜歡我們今年的制服」，並呼籲球迷持續支持Dragon Beauties與味全龍新球季表現。

關鍵字： 味全龍、中華職棒、棒球

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