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味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／臺北報導

2026年中華職棒新球季即將揭開序幕，味全龍隊今（23）於天母棒球場舉辦開季記者會，正式宣告新球季到來；球團公布天母棒球場多項場館升級工程與全新觀賽席位，期盼以更優質的環境與服務，邀請球迷一同進場感受嶄新的主場體驗。

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

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為持續提升場館品質，臺北市政府體育局於休賽季期間針對天母棒球場進行多項優化工程，包括C區座椅更新、球場高桿燈照明升級、觀眾席看臺地坪重新油漆，以及記者室天花板更新等，全面提升場館硬體設施，讓球員與球迷都能在更安全舒適的環境中享受比賽。

此外，味全龍球團也自行投資設施優化，進一步提升球迷觀賽體驗；包括球場二樓廁所全面重新裝修、新增免治馬桶設備，並與知名日用品牌合作引進高級香氛洗手乳，期望大幅提升球迷使用舒適度，同時為球員打造更完善的恢復環境，擴大水療池設施，提供球員更專業的賽後恢復空間。

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

在應援與觀賽動線方面也進行多項優化調整，除了球場二樓原有的應援舞台向外延伸，讓更多球迷能夠近距離融入應援氛圍並欣賞女孩精彩表演外；更同時於三樓看台D區設置全新小舞台，將由小龍女練習生與吉祥物在此帶來有別於主舞台的應援表演，讓整體主場氣氛更加立體與熱鬧。

為滿足球迷不同觀賽需求，本季天母棒球場也推出全新特色席位，包括「露臺躺椅席」與「露臺餐桌席」；露臺躺椅席每組可供8~12人入座觀賽，並可同時享有舒適躺椅與餐桌椅的多元配置，邀請球迷盡情沉浸在渡假般氛圍中，體驗國內球場中獨特的觀賽樂趣。

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

而露臺餐桌席每組可供6人觀賽，同樣包含餐桌椅提供便利舒適的用餐與觀賽空間；新增的特色席位結合天母球場原有之燒烤席、星空席、家庭席、雙人席等設施，將龍隊大本營打造為最舒適愜意的棒球樂園！

除了場館設施與觀賽體驗升級外，味全龍今年也在天母棒球場全新設立以吉祥物為主題的「DRAGONS CAFE mini」，為球迷打造好吃又好玩的的球場美食多元空間。

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

無論是在比賽進場前來份小點心補充體力，或是帶著小朋友來店與可愛的吉祥物互動，都歡迎大小朋友隨時享受輕鬆愉快的餐飲體驗，此外店內還有小龍女人氣成員「權喜原」設計的獨特週邊商品歡迎來挖寶！

DRAGONS CAFE mini將於3月28日、29日進行試營運，4月3日正式開幕，營業時間為無比賽日09:00至17:00、比賽日09:00至比賽8局下結束，每週二為公休日（賽季期間公休日將另行公告）。

味全龍表示，球團持續以打造「最具魅力的主場體驗」為目標，從場館升級到觀賽服務全面進化，誠摯邀請所有球迷於新賽季重返天母棒球場，共同見證味全龍嶄新篇章。

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

▲味全龍天母主場大升級！引領球迷新體驗　權喜原獨特週邊亮點曝。（圖／味全龍）

關鍵字： 味全龍、中華職棒、天母棒球場、棒球

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