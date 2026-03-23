運動雲

>

味全龍開季記者會亮點！　韓職啦啦隊首位臺灣人Rona分享心路歷程

▲LG啦啦隊，面對舞台左至右為陳秀華/車榮玹/Rona。（圖／味全龍提供）

▲LG啦啦隊，面對舞台左至右為陳秀華/車榮玹/Rona。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／臺北報導

味全龍開季記者會23日在天母棒球場登場，現場一大亮點便是來自與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊臺灣成員Rona（張競），作為首位加入韓職啦啦隊的臺灣人，Rona的加入引發了不少關注，她也在致詞中分享心路歷程。

Rona曾是韓國女團ILY:1的成員，參與了多項韓國的綜藝節目和選秀活動，展現了她的多才多藝；然而隨著女團活動的逐步調整，Rona選擇了轉向另一條職業路線，加入韓國職棒LG Twins啦啦隊，成為首位進入韓職啦啦隊的臺灣成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Rona透露，自己在韓國的練習生和偶像生涯已經有8年歷史，在這段時間裡她有過多次KBO觀賽經驗，並對韓國職棒的啦啦隊文化產生了濃厚興趣。

「有一次我有機會親自前往LG Twins的主場觀賽，現場的氣氛真的是非常熱烈，大家一起唱歌、跳舞、應援的畫面讓我深受感動。」

對於為何選擇加入啦啦隊，Rona坦言，能在現場為大家加油、帶來活力與能量，這是她一向以來的心願；她強調，成為LG Twins啦啦隊成員，不僅讓她能夠繼續參與職棒賽事，還能為球迷和球隊帶來更多的正能量。

「這不僅僅是成為啦啦隊員那麼簡單，這對我來說是一份很有意義的工作，我希望透過我的表演，讓每一位在場的球迷都能感受到更熱烈的氛圍。」

作為第一位加入韓職啦啦隊的臺灣人，Rona的未來充滿挑戰與期待；她在現場表示將持續努力，不僅為了展現她的專業，也為了不辜負所有台灣粉絲的期望，「我會繼續努力，不讓大家失望，我們大家一起加油！」

關鍵字： 味全龍、天母棒球場、中華職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

【迪士尼在逃公主】捷克狼犬萌追蝴蝶！根本狗界小仙女❤️

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

3金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

44成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

5大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

最新新聞

1權喜原談生日應援心聲

2台東縣3轟5比4險勝

3丁仲緯分享與費嫂合作過程

4韓職LG雙子啦啦隊登場！

5林志傑引退特展　早鳥票24日開賣

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366