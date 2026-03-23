味全龍開季記者會亮點！　韓職啦啦隊首位臺灣人Rona分享心路歷程

▲LG啦啦隊，面對舞台左至右為陳秀華/車榮玹/Rona。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／臺北報導

味全龍開季記者會23日在天母棒球場登場，現場一大亮點便是來自與龍隊有合作關係的LG雙子啦啦隊臺灣成員Rona（張競），作為首位加入韓職啦啦隊的臺灣人，Rona的加入引發了不少關注，她也在致詞中分享心路歷程。

Rona曾是韓國女團ILY:1的成員，參與了多項韓國的綜藝節目和選秀活動，展現了她的多才多藝；然而隨著女團活動的逐步調整，Rona選擇了轉向另一條職業路線，加入韓國職棒LG Twins啦啦隊，成為首位進入韓職啦啦隊的臺灣成員。

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Rona透露，自己在韓國的練習生和偶像生涯已經有8年歷史，在這段時間裡她有過多次KBO觀賽經驗，並對韓國職棒的啦啦隊文化產生了濃厚興趣。

「有一次我有機會親自前往LG Twins的主場觀賽，現場的氣氛真的是非常熱烈，大家一起唱歌、跳舞、應援的畫面讓我深受感動。」

對於為何選擇加入啦啦隊，Rona坦言，能在現場為大家加油、帶來活力與能量，這是她一向以來的心願；她強調，成為LG Twins啦啦隊成員，不僅讓她能夠繼續參與職棒賽事，還能為球迷和球隊帶來更多的正能量。

「這不僅僅是成為啦啦隊員那麼簡單，這對我來說是一份很有意義的工作，我希望透過我的表演，讓每一位在場的球迷都能感受到更熱烈的氛圍。」

作為第一位加入韓職啦啦隊的臺灣人，Rona的未來充滿挑戰與期待；她在現場表示將持續努力，不僅為了展現她的專業，也為了不辜負所有台灣粉絲的期望，「我會繼續努力，不讓大家失望，我們大家一起加油！」