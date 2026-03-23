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DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理　放眼華語體育內容版圖

▲DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理。（圖／DAZN提供）

▲DAZN宣布江欣鴻出任台灣董事總經理。（圖／DAZN提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動娛樂串流平台DAZN宣布，正式任命江欣鴻出任DAZN Taiwan董事總經理，全面統籌台灣市場的營運與策略方向，未來也將與亞太團隊密切協作，深化在地經營並擴展華語體育內容布局。DAZN期盼透過集團的串流技術與全球內容資源，強化平台功能與互動體驗，同時協助台灣體育品牌擴大影響力，打造更多元的商業合作模式，讓台灣成為連結亞洲與全球的重要據點。

江欣鴻在體育行銷、媒體策略與商業開發領域累積超過 15 年經驗，曾於多家國際企業擔任高階管理職務。他過去任職 Grupo Mediapro時，主導LALIGA在大中華區的商業推進；也曾於MediaCom、ONE Championship，以及Nike與Pico合資公司擔任要職，橫跨行銷、媒體與賽事產業，具備完整的產業視角與領導歷練。

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對於新職務，江欣鴻表示，很榮幸加入DAZN並帶領台灣團隊前進。他指出，隨著科技快速演進與觀賽行為改變，體育產業正站在轉型關鍵點，未來將與DAZN Japan & Taiwan CEO 笹本裕及夥伴團隊合作，推動平台成長，深化與聯盟、媒體、電信與品牌主的合作，持續為球迷帶來更好的觀賽體驗。

展望後續布局，DAZN Taiwan今年球季將擴大日本職棒等重點賽事內容，並持續優化串流技術，提升台灣與大中華市場的觀賽品質。笹本裕也指出，江欣鴻在亞洲體育媒體市場累積的成果，將成為 DAZN Taiwan邁向下一階段的重要助力，進一步強化台灣體育產業的國際連結與競爭力。

關鍵字： DAZN江欣鴻

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