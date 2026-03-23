大谷翔平滿壘188公里暴力一擊　道奇13比5大勝天使

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年春訓熱身賽，洛杉磯道奇對戰洛杉磯天使。大谷翔平在這場比賽是WBC回歸擔任指定打擊第2戰，並於第3打席敲出深遠二壘安打，助道奇隊以13比5大勝天使。大谷的二壘安打清壘，擊球初速高達約188公里，成為全場焦點之一。

天使隊在2局下由索勒（Jorge Soler）開轟首度得分，隨後道奇3局上赫南德茲（Teoscar Hernandez）回敬一發全壘打，雙方形成平局。這轟也帶來一輪猛攻，滿壘保送爆發，由大谷、貝茲（Mookie Betts）等接連選到保送，並由赫南德茲敲出安打追加2分，以6比1超前。帕黑斯（Andy Pages）、蒙西（Max Muncy）持續安打攻下2分，弗里曼保送後，大谷翔平給予重擊，掃出深遠二壘安打清壘進帳3分，拉開至10比1。

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道奇6局至8局各添1分，史密斯建功、提布斯（James Tibbs）開轟、Santiago Espinal、Emil Morales接連安打，為球隊做出貢獻。天使則在6局下扳回4分，最終道奇以13比5大勝。

大谷在此戰以3打數1安打、3打點、1保送、1三振的成績退場。回到球隊後，他繼續進行投打調整，並在賽前進行牛棚投球訓練，與前隊友楚奧特（Mike Trout）相見，並相擁慶祝。道奇方面，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投5局，失1分並飆11K，表現為開季做足準備。