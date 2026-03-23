運動雲

>

睦那京、朴淡備學生服造型曝光　洋基主題日啦啦隊女孩為你打飯

▲洋基工程舉辦「洋基FUN學園」主題周，睦那京、朴淡備學生服造型曝光。（圖／洋基工程提供）

▲洋基工程舉辦「洋基FUN學園」主題周。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

洋基工程籃球隊將於3月26日、3月28日與3月29日，在新竹市立體育館舉辦「洋基FUN學園」主題周，球團精心規劃多項主題活動、洋基女孩賽後活動與校園周限定商品等，邀請球迷一起重返青春校園主場。 包括本土主力球星葉惟捷、張鎮衙在內的主視覺正式亮相，另外包括韓籍啦啦隊女神睦那京、朴淡備的學生服造型也首度曝光。

此次主題周，進場即有機會獲得限量入場好禮，包含洋基女孩學生證卡，現場也特別規劃「洋基FUN試卷」活動，球迷完成試題作答後投入服務台抽獎箱，即可參加抽獎。球團更特別推出「女神福利社」活動，於28日、29日限量販售「女神餐盒」，將由洋基女孩親自為球迷打飯，打造更具校園感的主場體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環廊活動包含「校園FUN舟拍照區」，球迷只要於指定拍照裝置打卡、上傳社群並標註「洋基工程職業籃球隊」官方帳號即可獲得吉祥物「約克」限量貼紙。現場另安排「方舟骰子對決」，擲出比關主更大的點數即有機會獲得限量贈品。

▲洋基工程舉辦「洋基FUN學園」主題周，睦那京、朴淡備學生服造型曝光。（圖／洋基工程提供）

▲韓籍啦啦隊女神睦那京學生服造型曝光。（圖／洋基工程提供）

本次主題周也設置「洋基女神信箱」，邀請球迷現場寫信給喜愛的洋基女孩，洋基女孩後續將於官方社群開箱信件。現場設有零錢捐款箱，球迷拿取信封與信紙後投入零錢，一起傳信也傳愛。本活動募得款項將全數捐予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會（衛部救字第1141363852號），捐款收據後續也將於官方社群公告。

賽後活動方面，球團規劃於3月28日舉辦「希美老師日文課」，並於3月29日推出「韓式體操課」，讓球迷在觀賽之餘，也能參與主題周限定的延伸互動。各項活動詳細資訊、參與資格及相關辦法，將於洋基工程籃球隊官方社群陸續公布。

呼應本次校園主題，鼓勵更多學生族群與年輕球迷進場支持；球迷只要出示學生證或穿著學生制服，即可享有現場購票9折優惠，現場美食攤位亦同步推出相關優惠。

球團希望透過「洋基FUN學園」主題周，打造融合青春記憶、互動體驗與球迷熱情的校園派對，期待邀請更多球迷一起穿上制服、帶上學生證，走進方舟主場，留下屬於自己的專屬回憶。

▲洋基工程舉辦「洋基FUN學園」主題周，睦那京、朴淡備學生服造型曝光。（圖／洋基工程提供）

▲朴淡備也將以學生服造型登場應援。（圖／洋基工程提供）

關鍵字： 睦那京朴淡備洋基工程葉惟捷PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台籃本季最狂野爆扣！戰神混血生化人雷蒙恩　暴力隔扣夢想家魔獸

台籃本季最狂野爆扣！戰神混血生化人雷蒙恩　暴力隔扣夢想家魔獸

恐怖！「雷霆完全體」將重現　二哥威廉斯季末強勢復出

恐怖！「雷霆完全體」將重現　二哥威廉斯季末強勢復出

不用禁賽！湖人唐西奇第16次技術犯規取消　湖人拚夢幻10連勝利多

不用禁賽！湖人唐西奇第16次技術犯規取消　湖人拚夢幻10連勝利多

又是東超「安心亞」！　盧峻翔：遺憾刻在我的人生裡

又是東超「安心亞」！　盧峻翔：遺憾刻在我的人生裡

團隊單場猛傳33助攻　夢想家笑擁本季聯盟最長7連勝

團隊單場猛傳33助攻　夢想家笑擁本季聯盟最長7連勝

快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬台幣獎金

快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬台幣獎金

攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

3金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

44成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

54成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季

最新新聞

1軟銀台灣遠征收穫滿滿　應援大衝擊

2王約翰二刀流發威！台北市22比0勝

3DAZN台灣新任董事總經理　江欣鴻出任

4洋基主題日　睦那京、朴淡備學生服曝光

5大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366