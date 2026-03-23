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日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

▲吳彥翰跳過5公尺50破全國並達名古屋亞運參賽標準。（圖／臺體大運傳系提供）

▲吳彥翰跳過5公尺50破全國並達名古屋亞運參賽標準。（圖／臺體大運傳系提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日於水社碼頭湖畔展開巔峰對決，來自高雄師範大學的後起之秀吳彥翰表現極為亮眼，他在決賽中先後躍過5公尺40、5公尺50，兩度刷新由林志成於2023年保持的5公尺38全國紀錄。雖然最終在與泰國名將的延長加賽中惜敗摘銀，但5公尺50的成績已確定讓他達標9月名古屋亞運，正式成為台灣撐竿跳高的新科紀錄保持人。

本次賽事吸引了來自美、英、法、日、韓等14個國家地區，共計68位世界級選手齊聚日月潭，去年剛在全大運與台灣公開賽嶄露頭角的吳彥翰，賽前個人生涯最佳成績為5公尺30。

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▲吳彥翰。（圖／臺體大運傳系提供）

▲吳彥翰。（圖／臺體大運傳系提供）

今日決賽，吳彥翰狀態極佳，在輕鬆跳過5公尺、5公尺20後，直接發起挑戰，目標鎖定2023年林志成締造的5公尺38全國障礙。吳彥翰第一跳挑戰5公尺40便順利躍過，宣告刷新全國紀錄；隨後他氣勢如虹，再次挑戰5公尺50大關並成功過關，短時間內兩度將全國紀錄向上堆高，也順利完成進軍亞運的夢想。

比賽進入最後階段，吳彥翰與2018雅加達亞運銅牌、泰國名將帕沙彭（Patsapong Amsam-ang）皆以5公尺50完成試跳，兩人隨即進入延長再戰。加賽高度設在5公尺55，帕沙彭展現豐富的大賽經驗，首次試跳便成功飛過並帶走金牌，同時打破大會紀錄；吳彥翰則因體力下滑未能成功，最終以5公尺50摘下銀牌。

▲吳彥翰跳過5公尺50破全國並達名古屋亞運參賽標準。（圖／臺體大運傳系提供）

▲吳彥翰跳過5公尺50破全國並達名古屋亞運參賽標準。（圖／臺體大運傳系提供）

關鍵字： 撐竿跳吳彥翰日月潭賽亞運

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