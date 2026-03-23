台籃本季最狂野爆扣！戰神混血生化人雷蒙恩　暴力隔扣夢想家魔獸

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神近9戰吞下8敗，包括昨（22日）在福爾摩沙夢想家團隊傳出33次助攻，帶起本季聯盟最長7連勝情況下，戰神在主場以96比118慘敗。不過戰神本土國手級前鋒雷蒙恩，卻在比賽末段上演一次精彩切入暴力左手隔扣，讓夢想家200公分長人李德威慘成配角，此記扣籃也是本賽季台灣雙職籃至今，最精彩的一次本土球員扣籃美技。

近況低迷的戰神，周末在主場吞下2連敗，爭取晉級季後賽資格嚴重拉警報，昨日對上夢想家之戰，更是讓對手火力爆發，全場共傳出33次助攻，多點開花轟炸戰神主場，也讓戰神以22分之差輸球。

不過戰神主力前鋒雷蒙恩，在比賽末節卻有一次精彩爆扣美技，他在右側三分線外啟動切入禁區，運球兩次後，直接空中換到非慣用的左手，在對手200公分長人李德威前來封阻下，直接將球狠狠塞入籃框，完成這次精彩扣籃美技，表現震撼全場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年25歲，身高197公分的雷蒙恩，是昔日中華職籃CBA「宏國象」知名洋將雷克斯之子，他的父親雷克斯與台灣籍母親結婚生下雷蒙恩，而雷蒙恩如今也來到台灣籃壇效力，並多次入選中華男籃，在今年的世界盃亞洲區資格賽面對南韓之戰表現出色，幫助中華隊相隔多年在國際賽再度擊敗南韓。

雷蒙恩此戰最終拿下11分、3籃板、2助攻，本季至今平均可攻下11分、5.2籃板、2.6助攻、1.2抄截。

▲戰神一哥雷蒙恩昨日上演精彩隔人爆扣美技。（圖／TPBL提供）