巫師雷霆大亂鬥懲處出爐！兩隊共5人挨罰、其中2人還禁賽

▲巫師雷霆日前爆出激烈肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆日前在客場華盛頓巫師一役上演全武行，NBA今（23日）祭出相關懲處。涉事球員中，雷霆後衛米歇爾（Ajay Mitchell）與巫師前鋒尚帕尼（Justin Champagnie）雙雙被處以禁賽1場且不支薪；此外，雷霆中鋒威廉斯（Jaylin Williams）因帶頭滋事被罰款5萬美元（約新台幣160萬元），其餘相關球員也難逃萬元美金的高額罰款。

這起激烈肢體衝突發生在該場比賽第二節末段。當時比賽僅剩27秒，巫師隊的尚帕尼在回防過程中與雷霆隊中鋒威廉斯發生肢體糾纏與言語交換，隨後演變成激烈推擠，正當裁判試圖介入，雷霆隊的米歇爾突然衝入戰局，隨即與尚帕尼爆發第二波對峙，場面瞬間失控。

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混亂中，衝突甚至蔓延至底線觀眾席，兩隊多名球員捲入其中。儘管雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）試圖勸架並拉開隊友，但場面已難以挽回。最終，裁判經過長時間的錄影重播審查後，將夏帕尼、威廉斯、米歇爾以及華萊士（Cason Wallace）等4名球員直接驅逐出場。

Multiple player ejections for the OKC Thunder in their game against the Wizards:



Ajay Mitchell, Jaylin Williams, Cason Wallace, Justin Champagnie have all been sent to the locker room Saturday.



(T/H @Highcalibre)pic.twitter.com/oE6W6YfZ0h — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) March 21, 2026

而今日完成所有事證與錄影回放的審查後，聯盟也正式對外公布了詳細的懲處結果。在這次衝突中扮演關鍵角色的雷霆隊後衛米歇爾以及巫師隊前鋒尚帕尼，因直接參與肢體對抗且導致事態升級，雙雙被處以禁賽1場的處分，且禁賽期間不得領取薪水。

除了禁賽處分外，聯盟也對多名球員祭出高額罰款，引發首波衝突的雷霆中鋒威廉斯被判定為滋事主因，遭重罰5萬美元（約新台幣160萬元），雷霆後衛華萊士與巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）也因在推擠過程中動作過大，分別被處以3.5萬美元（約新台幣112萬元）的罰金。