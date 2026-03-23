運動雲

>

巫師雷霆大亂鬥懲處出爐！兩隊共5人挨罰、其中2人還禁賽

▲巫師雷霆日前爆出激烈肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師雷霆日前爆出激烈肢體衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆日前在客場華盛頓巫師一役上演全武行，NBA今（23日）祭出相關懲處。涉事球員中，雷霆後衛米歇爾（Ajay Mitchell）與巫師前鋒尚帕尼（Justin Champagnie）雙雙被處以禁賽1場且不支薪；此外，雷霆中鋒威廉斯（Jaylin Williams）因帶頭滋事被罰款5萬美元（約新台幣160萬元），其餘相關球員也難逃萬元美金的高額罰款。

這起激烈肢體衝突發生在該場比賽第二節末段。當時比賽僅剩27秒，巫師隊的尚帕尼在回防過程中與雷霆隊中鋒威廉斯發生肢體糾纏與言語交換，隨後演變成激烈推擠，正當裁判試圖介入，雷霆隊的米歇爾突然衝入戰局，隨即與尚帕尼爆發第二波對峙，場面瞬間失控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

混亂中，衝突甚至蔓延至底線觀眾席，兩隊多名球員捲入其中。儘管雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）試圖勸架並拉開隊友，但場面已難以挽回。最終，裁判經過長時間的錄影重播審查後，將夏帕尼、威廉斯、米歇爾以及華萊士（Cason Wallace）等4名球員直接驅逐出場。

而今日完成所有事證與錄影回放的審查後，聯盟也正式對外公布了詳細的懲處結果。在這次衝突中扮演關鍵角色的雷霆隊後衛米歇爾以及巫師隊前鋒尚帕尼，因直接參與肢體對抗且導致事態升級，雙雙被處以禁賽1場的處分，且禁賽期間不得領取薪水。

除了禁賽處分外，聯盟也對多名球員祭出高額罰款，引發首波衝突的雷霆中鋒威廉斯被判定為滋事主因，遭重罰5萬美元（約新台幣160萬元），雷霆後衛華萊士與巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）也因在推擠過程中動作過大，分別被處以3.5萬美元（約新台幣112萬元）的罰金。

關鍵字： NBA雷霆巫師禁賽罰款

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使　改以不同形式與10號隊友見面

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

龍恩熱身賽打擊率3成33下放小聯盟　費爾柴德替補敲長打拚開季

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

松山擊碎看衰完成2連霸　劉廷寬30分撕「最爛一屆」標籤

松山擊碎看衰完成2連霸　劉廷寬30分撕「最爛一屆」標籤

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

熱門新聞

古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬飆160公里！日網全看傻

2大谷翔平變髮！楚奧特擁抱寒暄

3金慧成下放最難決定　羅伯斯曝原因

44成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋

54成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季

最新新聞

1洋基主題日　睦那京、朴淡備學生服曝光

2大谷翔平滿壘188公里暴力一擊

3中信兄弟開幕戰邀蕭煌奇獻唱年度曲

4吳彥翰撐竿跳破全國　達標亞運

5大谷翔平WBC對台灣球衣成交破4千萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

樂天韓籍五本柱合體！高佳彬來桃猿不怕生　廉世彬約金佳垠在臺過生日

看完WBC更能體諒裁判？　蔡其昌幽默預告二軍測試電子好球帶

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

統一奪冠有人開心，但有人也.....

【放你的屁！】奧客私換機位被勸回竟「爆氣教訓空姐」：沒專業瞎扯！教訓你！

【搶在漲價前！】全台加油站塞爆「馬路變停車場」　晚來恐等30分鐘

【這大餐真的辣】超稀有畫面流出！穿山甲整臉埋進「紅火蟻窩」狂嗑吃到飽

【絕對是複製貼上】雙胞胎嫩嬰腿腿100%同步！眼神直盯媽快來換尿布XD

康康嗆聲胡瓜、歐弟　「沒唱歌收視也贏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366