▲ 嘎琳回來了！樂天桃猿誠意邀回任宣傳大使 改以不同形式與10號隊友見面 。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／綜合報導

Rakuten Monkeys宣佈人氣女孩嘎琳（Galin）將以全新身分回歸！球團此次在樂天球迷與桃園在地支持者的期盼下，展現高度誠意鼓勵嘎琳回鍋擔任「樂天桃猿宣傳大使」。

這不僅僅是球團對嘎琳的肯定，也代表球團對於10號隊友聲音的最大重視；樂天桃猿表示，此次回歸經過球團與嘎琳長時間深入的溝通與討論後所做出的決定。

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雙方針對未來角色定位、推廣方向，以及如何與球迷與城市建立更深層連結進行了交流，最終共同找到最適合的合作模式，也因此誕生了「樂天桃猿宣傳大使」這個全新的角色定位。

雖然嘎琳並不會回到舞台上應援，但是仍會以不同形式與10號隊友們見面；嘎琳一直以來以清新自然的形象與親和力深受10號隊友喜愛，在球場內外也累積了相當高的人氣與影響力，球團認為以宣傳大使的角色轉換，不僅能延續她的高人氣與影響力，也能透過不同形式為樂天桃猿帶來更多可能性。

嘎琳表示，非常非常感謝樂天球團和10號隊友們這陣子持續不斷的鼓勵與打氣，讓她最後鼓起勇氣接下大使的新身份，對她而言格外有意義。

身為土生土長的桃園人，未來她將以樂天桃猿宣傳大使的身份，深入桃園各地基層，透過校園交流、社區互動、農業推廣以及公益活動等多元形式與大家見面。希望能讓更多人認識並喜愛這支屬於桃園的球隊。