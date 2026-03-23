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恐怖！「雷霆完全體」將重現　二哥威廉斯季末強勢復出

▲威廉斯（Jalen Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆二哥威廉斯將於例行賽尾聲正式復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便本賽季不斷出現嚴重傷兵問題，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆本季依舊打出全聯盟領跑的優質戰績，而面對例行賽即將進入最後階段，雷霆也傳出另一利多消息，本季因傷缺陣多時的雷霆二當家「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams），將有望於季末復出，為季後賽進行調整準備，雷霆也將以更強的「完全體」迎接季後賽挑戰。

上季成為雷霆奪冠重要功臣，攻、防兩端全面的威廉斯，卻在休賽季進行手腕手術，開季就先缺席了19場，隨後更是連續因為腿部拉傷長期缺陣，導致本季至今僅僅出賽26場例行賽。

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但好消息是，雷霆今日已經將威廉斯從傷兵名單移出，預計台灣時間24日對上費城七六人之戰，有機會重返戰線出賽。

上賽季威廉斯以場均21.6分、5.3籃板、5.1助攻、1.6抄截的全面表現，風光入選聯盟年度第3隊與年度防守第2隊，個人也首度入選全明星賽，並幫助雷霆奪冠。

而本季受到傷勢影響，威廉斯場均僅有17.5分、4.7籃板、5.4助攻、1.3抄截表現，不過根據《ESPN》統計，雷霆本季即便球員受傷及缺席總場次為聯盟第2高，依舊打出傲視全聯盟戰績，只要威廉斯能健康回歸，對於球隊戰力絕對是大大加分，也將增添更多衛冕爭冠本錢。

關鍵字： NBA威廉斯雷霆Jalen Williams

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