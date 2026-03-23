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不用禁賽！湖人唐西奇第16次技術犯規取消　湖人拚夢幻10連勝利多

▲湖人肯納德、唐西奇。（圖／路透）

▲湖人唐西奇本季第16次技術犯規遭到取消，免除禁賽處分將率隊挑戰10連勝。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）昨日寫下聯盟史上首見，連9戰個人得分突破30分大關，同時率隊9連勝的神奇紀錄。不過唐西奇昨日也領到本季個人第16次技術犯規，按照聯盟規定將自動禁賽1場。不過湖人向聯盟申訴結果出爐，經過聯盟審查後，唐西奇的技術犯規遭到取消，明天將可帶隊交手底特律活塞，力拚10連勝。

唐西奇昨日率隊驚險擊敗奧蘭多魔術拿下9連勝，不過比賽過程中他和魔術長人畢塔吉（Goga Bitadze）爆發口角衝突，雙方都被吹判技術犯規，由於這也是唐西奇本季個人第16個技術犯規，按照聯盟規章，將被處以1場禁賽處分。

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但湖人球團向聯盟申訴奏效，經過聯盟審查，唐西奇與畢塔吉的技術犯規最終都遭撤銷，而唐西奇也確定免除禁賽處分。

24日湖人將交手東區龍頭活塞，唐西奇也確定可以力拚新紀錄，挑戰團隊10連勝與個人連續10戰得分來到30分。本季唐西奇以場均33.4分暫居聯盟「得分王」，另外每場還可貢獻7.9籃板、8.4助攻，也是年度MVP熱門人選。

關鍵字： NBA湖人唐西奇金童Luka Doncic禁賽技術犯規

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