史上第一人！約基奇第85次三節就大三元　率金塊穩居第5

▲約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

丹佛金塊今（23日）在主場對陣波特蘭拓荒者，陣中MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再次展現神跡，僅花三節時間便達成大三元，全場轟下22分、14籃板與14助攻亮眼數據，率領金塊以128比112輕取拓荒者，收下2連勝，自己更締造第85次打完三節就繳出大三元成就，寫下自1997-98賽季「Play by play」年代以來最多紀錄。

首節雙方手感發燙，前6分鐘兩隊三分球合計10投7中，命中率皆突破70%。金塊首節以42比40微幅領先。次節雙方火力稍有回溫，金塊靠著穆雷（Jamal Murray）與強森（Cameron Johnson）各進4記三分球的火力支援，半場以75比69保有領先優勢。

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易籃後，金塊防守端加壓，限制拓荒者單節僅拿24分。第三節中段，金塊發動一波11比0的猛烈攻勢，約基奇、戈登（Aaron Gordon）與強森接連命中外線，將比分擴大至88比74。三節結束，金塊已取得14分領先。決勝節金塊一度領先達20分，比賽早早進入垃圾時間，金塊最終順利收下例行賽第44勝，暫居西部第5名，領先第7太陽4.5場勝差，擺脫附加賽危機。

約基奇此役達成了職業生涯第192次大三元，目前高居NBA歷史第2，僅次於「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）的209次。更驚人的是，這是約基奇職業生涯第85次在三節打完就完成大三元，寫下自1997-98賽季統計「Play by play」年代以來的最高紀錄，展現了他極致的比賽效率，本賽季至今，約基奇也已累積28次大三元，穩居聯盟第一。

金塊除了約基奇外，穆雷22分、7助攻，強森19分，而傷後首度復出的華森 （Peyton Watson）上場不到20分鐘便攻下14分。拓荒者部分，前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）攻下全隊最高23分，新秀克林根（Donovan Clingan）挹注18分，但仍難以抵擋金塊的團隊攻勢。