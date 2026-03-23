4成金慧成輸給1成打者　韓媒炸鍋：當初該去天使、不如申請交易

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊宣布將韓籍內野手金慧成下放至3A，話題持續延燒，韓媒直言此決定「難以理解」，甚至認為不只是單純競爭失利，更可能動搖他在球隊的未來定位。更有韓媒《體育韓國》以「當初應該去天使」為題報導，認為金慧成當初若選擇提供先發機會的天使隊，發展可能截然不同，直言他加盟道奇從一開始就不是理想選擇，甚至形容如今處境為「預告的地獄」。

根據韓媒《XportsNews》報導，金慧成在本次春訓繳出打擊率4成07（27打數11安打）、1轟、6打點、5盜壘的亮眼成績，OPS達0.967，各項數據全面優於競爭對手弗里蘭（Alex Freeland），後者打擊率僅0.116，但最終仍擠進開季名單，引發外界質疑。

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報導指出，美國媒體《Dodgers Way》直言此為「意料之外的結果」，並分析這項決定更像是球團對金慧成長期評價的反映，而非單純春訓表現。《The Sporting News》也認為，單就數據來看「難以理解這樣的選擇」，顯示成績並非最終決定因素。

對此，美媒分析，道奇更看重的是打席內容與選球能力。報導指出，金慧成近兩年在大聯盟體系中三振率偏高、保送率偏低，本次春訓仍呈現相同趨勢；反觀弗里蘭雖然打擊率低迷，但選球能力與打席內容較受教練團肯定。此外，金慧成在WBC期間表現不佳（打擊率0.083），以及返隊後打擊機制一度失衡，也被認為是影響決策的因素之一。

不過，這樣的解釋仍難以平息外界質疑。韓媒《SpotvSports》指出，美國球迷在社群上反應激烈，有人諷刺「這一定是玩笑」，甚至有人直言「不如申請交易」。另有球迷比較兩人數據後嘲諷，「乾脆選表現更差的球員進名單吧」。

《XportsNews》進一步指出，此次下放也可能影響金慧成未來發展，包括2028年球團選擇權執行機率降低，甚至不排除被當作交易籌碼的可能性。隨著內野競爭持續加劇，加上傷兵回歸後名額更為壓縮，他在道奇體系中的定位正面臨考驗。

儘管總教練羅伯斯強調，希望金慧成能在3A獲得穩定出賽機會，但從韓媒與美媒一致質疑的反應來看，這次「4成打者遭下放」的決定，顯然已成為開季前最具爭議的人事操作之一。

韓媒《MK體育》批「這裡沒有答案」，更直言金慧成不該浪費生涯黃金期，建議透過經紀人向道奇提出交易要求；若球團不願放人，甚至不如回韓職發展，因為留在不真正重用他的球隊，沒有意義。