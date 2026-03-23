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李政厚當面介紹金倒永「準大聯盟球員」　WBC眼界大開夢想不遠了　

▲金倒永。（圖／路透）

▲金倒永。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國「超級新星」金倒永在2026年世界棒球經典賽（WBC）打出存在感，不僅在對台灣、澳洲之戰都繳出關鍵表現，也讓他對大聯盟舞台有了更深刻體會。韓媒《體育首爾》報導指出，金倒永坦言，雖然只是短短幾場比賽，但和真正的大聯盟球員交手後，「眼界真的打開了」，而旅美前輩李政厚甚至還直接把他介紹給韓裔大聯盟球員時說：「這是未來要去大聯盟的球員。」

金倒永表示，自己這次參加WBC其實帶著很強烈的證明心態，「連我自己對身體狀況都有問號，但打完WBC之後，那個問號變成驚嘆號了。」他也提到，賽前就曾出現「不該選他」的聲音，因此更希望透過表現改變外界看法，如今順利完成賽事，也讓他感到相當滿足。

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金倒永在對台灣之戰轟出印象深刻的2分砲，對澳洲也有適時安打與保送演出，展現關鍵打者價值，多明尼加之戰也有收穫。談到這次與大聯盟等級投手交手的收穫，金倒永直言感受很深，「那真的是以前沒看過的球，雖然有些部分確實很難適應，但能夠因此『眼睛打開』，我覺得這是正面的。」他也說，真正站上國際賽場後，更清楚感受到大聯盟球員與眾不同的地方。

其中讓他印象最深的，還包括隊長李政厚。金倒永表示，「看到李政厚前輩，就能理解他為什麼會受到那樣的待遇、為什麼能去美國。」他也稱讚李政厚在國家隊內，作為隊長的角色做得非常出色，「也因為有這樣的前輩在，我們才有那些奇蹟般的時刻。」

更有趣的是，這次國家隊陣中也有韓裔大聯盟球員，包括瓊斯（Jeremiah Jones）、惠特康（Shay Whitcomb）、丹寧（Dane Dunning）等人。金倒永透露，李政厚把他介紹給這些球員時，直接說他是「接下來要去大聯盟的球員」，讓他聽了相當不好意思，但也覺得很光榮。

金倒永笑說，瓊斯還告訴他，曾聽前LG洋投恩斯提起過他的名字，「那一刻真的覺得很自豪。」此外，由於瓊斯所屬球隊也是老虎隊體系，和起亞虎同樣都叫「Tigers」，兩人還一起拍照留念，讓他直呼是非常有趣、也很珍貴的回憶。

雖然大聯盟夢想已愈來愈具體，甚至被看好只是時間問題，但金倒永很清楚，現階段最重要的還是專注KBO賽季。他表示，「現在已經回到KBO聯賽了，我只會去想眼前的比賽，必須一直往前走。」他也強調，接下來最重要的，就是把外界對自己身體狀況的疑問徹底消除。

此外，金倒永在台韓戰後不只因場上表現受到關注，連場下舊片也意外在台灣爆紅。他過去曾在起亞虎奪冠慶功活動中男扮女裝，模仿韓國女團NewJeans成員Hanni演唱《藍色珊瑚礁》，從假髮、長裙到表情動作都相當投入。這段影片近日被台灣網友重新翻出後迅速瘋傳，讓他自己也對在台灣意外爆紅感到驚訝，坦言沒想到會引發這麼大話題。更有趣的是，他還曾親自用中文留言「請把視頻放下來」，逗趣反應也讓台灣球迷對他印象更深，他也開心因此獲得粉絲追蹤數，不斷增加。

▲韓國隊吃金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 金倒永WBC大聯盟李政厚韓國棒球

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