古林睿煬飆160火球震撼！日網全看傻「臉很可愛、投球很可怕」

▲ 古林睿煬 。（圖／取自日本北海道火腿鬥士官方IG）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿台灣投手古林睿煬22日在主場對養樂多的熱身賽中，9局登板飆出最快160公里火球，震撼全場，也讓日本球迷在社群上驚呼「根本打不到」、「太怪物了」。這位有「火球男」之稱的25歲右投，再次用壓制力證明身手。

古林此役在1比1平手的9局登板，雖然投出2次四壞球保送，但沒有被敲出安打，成功守住比分。其中面對增田珠時，他在2好球後先投出159公里，接著第4球再催到160公里，刷新個人最快球速，也讓場邊氣氛瞬間沸騰。日本火腿總教練新庄剛志當場拍手，轉播單位也驚呼最快球速再刷新。

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日媒《Full Count》形容，古林原本就是先發型右投，但這場比賽也展現出牛棚壓制力，讓外界開始討論他是否具備終結者適性。社群平台上則有不少球迷留言表示，「160公里真的太誇張」、「開季前就飆到160，期待值爆表」、「臉看起來軟萌，結果球一點都不可愛，太可怕了。」

古林去年加盟日本火腿後，主要擔任先發投手，出賽7場拿下2勝2敗、防禦率3.62，休季期間完成續約，今年3月也以中華隊成員身分參加世界棒球經典賽。如今回到球隊後，他在熱身賽最終戰再度展現招牌火球，為新球季打下強心針。

至於火腿本季終結者安排，新庄賽後並未明講人選，僅表示開季後大家自然就會知道。不過他也提到，：「就連我在休息區看，都覺得他的手臂揮動非常俐落。」他接著說：「看到那種球，當然會讓人想到7、8、9局都可以交給他。最終來說，他當然還是先發投手，但球隊前半段球季一定要先搶勝，所以古林是很需要的戰力。」