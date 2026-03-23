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大谷翔平首場「二刀流」先發日期曝　道奇有望演日本三本柱接力秀

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平本季何時正式重啟二刀流，答案已經出爐。根據多家日媒報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）23日（台灣時間，下同）在對天使熱身賽前受訪時明言，大谷將於25日對天使的熱身賽登板調整，並預計在4月1日對守護者之戰，迎來本季首次二刀流出賽。

這也代表，大谷將自2023年效力天使時期後，睽違3年再度以「開季二刀流」模式展開新球季。2024年轉戰道奇後，他因右肘手術復健，首年專職打者出賽；2025年則一邊持續復健、一邊以野手身分應戰，如今終於將在2026年以更完整狀態回歸投打兼修。

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報導指出，大谷在代表日本隊征戰期間，雖以指定打擊身分為主，仍持續透過Live BP等方式進行投手調整。回到道奇後，他已在18日對巨人之戰先發登板，投4.1局僅被敲1安、無失分，展現不錯狀態。

羅伯斯進一步說明，「翔平會在星期二（台灣時間25日）登板，因此如果倒推回去，他應該會在球季開幕第5戰先發。」不過他也保留彈性表示，「目前是預計第5戰登板，但如果發生什麼狀況，也還是有可能調整。」也就是說，大谷將先透過對老東家天使的熱身賽完成最後準備，再正式開啟投手球季。

至於大谷本季初登板的用球安排，羅伯斯表示，球隊不打算一開始就讓他投太長局數，「基本上會安排第2先發接手。」他透露，接替人選可能會是羅布雷斯基（Justin Wrobleski）或席漢（Emmet Sheehan），但目前尚未拍板。

另外，道奇開季第2個系列賽對守護者的3連戰，也有機會上演「日本投手接力秀」。根據《體育報知》報導，投手教練普萊爾（Mark Prior）透露，佐佐木朗希將在31日擔任開幕第4戰先發，大谷則在4月1日的第5戰登板，而山本由伸則有望在開幕第6戰先發。

目前道奇先發輪值順序預計為山本由伸、席漢（Emmet Sheehan）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、大谷翔平。若照此安排，開季第2個系列賽就可能出現佐佐木、大谷、山本3名日本投手接連先發的畫面，話題性十足。

道奇在26日（台灣時間27日）主場迎戰響尾蛇前，僅剩與天使的3場熱身賽，大谷也將利用最後調整機會，為新球季首次二刀流登板做好準備。

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