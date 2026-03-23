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金慧成下放3A是「最難決定」　羅伯斯坦言：WBC離隊確實有影響

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）22日賽前受訪，談到將南韓內野手金慧成下放3A的決定時坦言，這是春訓期間「最艱難的決定」。他強調，這並不是降低對金慧成的評價，而是希望他能獲得更多固定出賽機會，同時也直言，金慧成因參加WBC一度離開球隊，確實對調整造成些許影響。

道奇當天正式宣布，將金慧成下放至3A奧克拉荷馬市。由於艾德曼（Tommy Edman）休季期間接受右腳踝手術，開季將從傷兵名單出發，金慧成原本持續競爭開幕戰二壘手位置，但最終仍確定連續兩年從小聯盟開季。

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羅伯斯23日（台灣時間）表示，「這是非常艱難的決定，恐怕也是這次春訓最難的一個決定。」他指出，球隊一直相信金慧成未來一定能幫助大聯盟球隊，但這次下放的一大原因，是希望讓他每天都能穩定上場，「我們想讓他守游擊、中外野、二壘等不同位置，但在大聯盟這裡，沒辦法確保那樣的出賽機會。」

羅伯斯也特別強調，這項決定不代表球隊看低金慧成，「他是一位很棒的球員，也是很好的隊友，我相信他之後一定會成為球隊戰力。」等於替他保留季中升上大聯盟的空間。

金慧成在參加WBC前，熱身賽前4場13打數敲出6安打，維持不錯手感。不過到了WBC，他4場比賽12打數僅1安打，打擊率僅0.083，並吞下6次三振。雖然對日本一戰曾從伊藤大海手中轟出2分砲，但那也是他整屆賽會唯一安打。回到道奇後，他在5場比賽14打數敲出5安打，場場有安打演出。

不過羅伯斯仍指出，金慧成在WBC期間的打擊機制並不理想，「我認為在WBC時，他的mechanics（打擊機制）不是很好的狀態。如果說有什麼影響，那就是他沒辦法持續在我們教練團指導下調整。」他也補充，代表國家隊出賽本身值得驕傲，但無法每天留在球隊體系內持續訓練，多少還是帶來一些影響。

對於接下來在3A的調整方向，羅伯斯表示，球隊希望金慧成持續改善打席內容、好球帶管理，以及減少追打壞球。他認為，金慧成面對右投的表現已經明顯進步，接下來最重要的，就是持續比賽、累積更多打席。

至於開季後的二壘安排，羅伯斯透露，面對右投將由弗里蘭德（Alex Freeland）主守，對左投則由羅哈斯（Miguel Rojas）負責，並搭配艾斯皮納爾（Santiago Espinal）在內野多個位置輪替。現階段，道奇在二壘將採取左右投分工的方式應對。

關鍵字： 金慧成道奇3A下放WBC影響二壘分工

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