4成打擊率的金慧成遭下放！連兩年小聯盟開季　美媒直言略感意外

記者楊舒帆／綜合外電報導

洛杉磯道奇隊22日公布開季名單調整，將內外野工具人金慧成下放至3A奧克拉荷馬市，改由內野新秀艾力克斯・弗里蘭德（Alex Freeland）進入開季名單。這項決定引發外界關注，美媒也直言「略感意外」。

根據《MLB Trade Rumors》報導，道奇數名球員異動，並騰出名額給弗里蘭德。24歲的弗里蘭德為2022年第三輪選秀，去年短暫登上大聯盟，本季春訓雖僅繳出打擊率1成16的成績，但在3A時期具備長打與選球能力，上季保送率高達16.3%。

相較之下，金慧成春訓表現亮眼，在30個打席中繳出4成07打擊率，整體數據優於競爭對手。美媒《MLB Trade Rumors》提到，這個機會沒有落到金慧成身上，算是有些令人意外。不過報導指出，道奇評估重點並不僅在表面成績，而是更看重打席內容與選球能力。《California Post》記者哈里斯（Jack Harris）則指出，弗里蘭德在春訓期間展現良好打擊紀律，保送與三振各11次，獲得球團青睞。

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此外，金慧成在參加世界棒球經典賽（WBC）期間狀態下滑，被認為影響評價。報導提到，他在賽會12打數僅1安打，並出現6次三振；回到球隊後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直言其揮棒節奏「不同步」。

另一個關鍵因素在於球隊戰力配置。由於艾德曼（Tommy Edman）等內野球員受傷，道奇希望給弗里蘭德在開季初期穩定出賽機會。報導分析，若讓金慧成留在大聯盟，可能僅限於板凳角色，反而不利於持續調整。

《MLB Trade Rumors》指出，道奇過去曾因新秀缺乏出賽機會而影響發展，因此在目前時機點選擇讓弗里蘭德進入名單，同時讓金慧成在3A維持穩定出賽。

儘管如此，金慧成仍被視為重要戰力備案。報導提到，一旦內野出現傷兵或表現不佳情況，他將是優先升上大聯盟的人選。這也意味著，他將連續第2年從3A開季，持續等待重返大聯盟的機會。