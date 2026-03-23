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大谷翔平短髮造型現身進牛棚　還與楚奧特擁抱寒暄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平23日（台灣時間）在對天使熱身賽前進牛棚調整，為開季前最後一次登板做準備。他這天不僅投了36球，還以全新短髮造型亮相，立刻成為焦點，與前隊友楚奧特（Mike Trout）擁抱寒暄的畫面也引發討論。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，大谷在賽前練習中進入牛棚，在捕手蹲捕狀態下投了36球，作為25日對天使熱身賽、也是開季前最後一次登板的最終調整。結束牛棚後，他也和天使牛棚捕手坎波（Manny Del Campo）、捕手教練史塔西（Max Stassi）敘舊，現場一度笑聲不斷。

除了牛棚內容，大谷這天的髮型也意外搶鏡。他剪去原本較長的頭髮，以俐落短髮造型現身球場，從帽子後方露出的後頸髮尾明顯短了不少。其實他在WBC期間髮長就曾引起球迷討論，如今在球季即將開打前剪短頭髮，也讓不少球迷直呼「終於有開季的感覺了」。

大谷在傳接球前先主動走向老東家天使陣中，與楚奧特擁抱、談笑，兩人重逢互動也成為場邊亮點。相關畫面曝光後，球迷也紛紛在社群平台留言，「一下子剪好短」、「短髮比較有大谷翔平的感覺」、「終於要開季了」。

大谷23日熱身賽同時以「第1棒、指定打擊」身份先發出賽。道奇新球季開幕戰將於27日在主場迎戰響尾蛇，大谷也持續調整投打狀態，迎接新球季到來。

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