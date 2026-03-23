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羅嘉翎甩骨折傷勢！　跆拳道比利時公開賽鍍銀

▲羅嘉翎比利時公開賽成功奪銀。（圖／全運會提供）

▲羅嘉翎比利時公開賽成功奪銀。（資料照／全運會提供）

記者張靖榕／綜合報導

台灣跆拳道好手羅嘉翎在比利時隆默爾舉行的公開賽傳來捷報，22日於女子62公斤級勇奪銀牌，不僅逐步走出傷勢低潮，也寫下巴黎奧運後首度站上國際賽頒獎台的重要里程碑，競技狀態正穩定回升。

狀態回穩一路挺進決賽

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羅嘉翎在東京奧運奪下銅牌後一戰成名，但隨後受到左腳疲勞性骨折困擾，長時間帶傷出賽，表現與訓練皆受影響。面對反覆傷勢，她在去年依照醫療團隊建議接受手術，希望能徹底解決問題，為未來賽事重整狀態。

近期羅嘉翎前往歐洲參加系列國際賽，雖然在上周荷蘭公開賽未能登上頒獎台，但轉戰比利時公開賽後明顯回穩。她首輪擊敗中國世錦賽金牌駱宗詩，士氣大振，一路挺進決賽，最終奪得銀牌，整體表現明顯優於前一站。

教練：羅嘉翎恢復程度達9成

教練劉聰達指出，過去一年團隊對她的傷勢採取保守策略，刻意控制訓練量，避免復發。經過近期兩場比賽觀察，羅嘉翎的恢復程度已達約9成，且比賽感覺逐漸找回，接下來將加強體能與肌力訓練，全面備戰後續重要賽事。

劉聰達也提到，羅嘉翎在荷蘭站提前遭遇巴黎奧運金牌、匈牙利選手馬頓（Marton Viviana），儘管最終落敗，但整體內容不差，主要問題在於體能尚未完全到位；能夠承受對手高強度衝擊，代表身體狀態已接近復原。

此外，教練團也注意到選手傷後回歸可能面臨心理壓力，已安排運動心理治療協助調整。劉聰達表示，在目前積分與籤表不利情況下，羅嘉翎仍需持續突破，尤其5月亞錦賽攸關名古屋亞運資格，不過以現階段恢復進度來看，對她的表現仍抱持信心。

關鍵字： 羅嘉翎跆拳道比利時公開賽銀牌

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