王以勒決賽飆23分奪新人王！幸宇勝點讚說「真的蠻神」、首談畢業計畫

▲南湖高中王以勒。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組總決賽，今日（22日）於台北小巨蛋圓滿落幕。雖然南湖高中最終以71比87遺憾負於衛冕軍松山高中，拿下校史最佳的亞軍席次，但高一「小巨人」王以勒在最高殿堂的驚人爆發，無疑成為今日決賽最耀眼的亮點。他全場狂飆5顆三分球，轟下全隊最高的23分，最後也搶下新人王殊榮，連陣中核心學長幸宇勝都忍不住直呼：「他真的蠻神！」

南湖高中今日在第二節一度陷入進攻乾旱期，當家球星幸宇勝受到對手嚴密包夾，此時高一菜鳥王以勒挺身而出。他在第二節展現強大的心臟，內外連發單節獨拿15分，成功穩住局勢，讓南湖在落後的情況下始終保有競爭力。第三節王以勒更是火力全開，一度連拿8分，帶領球隊吹起反攻號角，全場命中率高達61.5%、三分球8投5中，展現超越年齡的穩定度。

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然而，英雄之旅在第四節剩餘4分鐘時因五犯提前畢業而被迫止步，王以勒賽後難掩遺憾：「我很想幫球隊贏球，手感來了就一直投，就像昨天的宇勝學長一樣。可惜防守沒控制好，這是我之後要學習的地方。」

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽，新人王南湖高中王以勒與新人后永仁高中吳沛萱。（圖／記者李毓康攝）

雖然首度踏上小巨蛋舞台留下遺憾，但王以勒已展現出接班人的氣勢，收下新人王殊榮的他也分析，明年的南湖陣容可能不如今年完整，但也已經準備好扛起責任，「明年我們就是從八強開始，一步步做好教練執行的東西。高一還不算完美，但我還有兩年，希望之後能帶著學弟再回到這個舞台，也祝福學長們未來路都順利。」

而昨日才砍下「30+20」鬼神數據的幸宇勝，今日雖受到松山嚴格限制，仍繳出雙十表現。賽後他對學弟王以勒讚不絕口：「我一度以為他要主宰這場比賽了！如果不是最後五犯，他甚至有機會同時拿下MVP與新人王，表現實在太誇張、太神了。」

對於高中生涯最後一戰沒能圓夢奪冠，幸宇勝坦言遺憾一定有，但他已看淡勝負：「未來的路還很長，我不會因為一場比賽就想太多，會持續精進自己。」對於未來動向，身體天賦優異的幸宇勝透露目前「旅外與留在台灣的可能性各半」，仍在評估最適合的下一步。

▲南湖高中幸宇勝。（圖／記者李毓康攝）

南湖「雙槍」幸宇勝與周佑承並肩作戰多年，今日終場哨音響起時，兩人也互相拍肩鼓勵。幸宇勝感性表示：「我們高中三年的目標雖然沒達成，但我們還有大學，我們會繼續一起努力。」這份深厚的兄弟情誼，也是南湖高中本季能一路下剋上闖進決賽的關鍵動力。