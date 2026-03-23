等了30年終於夢想實現！陽明高中奪首冠　李台英終於完整唱出《今天》

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍陽明高中總教練李台英剪籃網。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組決賽，陽明高中在下半場打出海嘯般的反撲，最終以61比53逆轉擊敗尋求3連霸的衛冕軍北一女中，奪得隊史首座冠軍獎盃。這座金盃不僅終結了陽明長達17年的決賽等待，更是總教練李台英帶兵近30年來的首座頂點榮耀。賽後，陽明榮譽領隊陳允懋更宣布，將兌現延續10年的承諾，帶領全隊前往夏威夷慶功。

上半場陽明高中手感低迷，一度落後達15分，半場打完僅拿19分，落後北一女12分。然而易籃後陽明脫胎換骨，由當家主控蘇衡與前鋒吳宣伶領軍，在第三節發動27比11的猛烈攻勢一舉反超，蘇衡全場貢獻20分、10籃板的雙十表現，吳宣伶則繳出12分、13籃板，加上許語珊在禁區的7分13籃板支援，最終成功守住勝果，粉碎了北一女的王朝夢。

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▲陽明高中奪得114學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組冠軍。（圖／記者李毓康攝）

今年53歲的李台英自24歲起就在陽明高中服務，她在HBL第1屆（77學年度）時身為中興高中球員曾奪得冠軍，但轉任教練後，雖然曾培育出張聿嵐、江子柔等天才球員，卻始終與冠軍緣慳一面，陽明還陷入「小巨蛋首戰」魔咒，讓她心力交瘁。

李台英賽後難掩激動表示：「好不真實。我想說自己該不會只有當球員的命，沒有當教練的命吧？感謝這群球員幫我做到了！這座冠軍是大家一起努力過來的辛苦成果。我真的很喜歡陽明這團隊，就像校名一樣，永遠太陽升起、明天會更好。哪怕只有1%的機會我都不會放棄，直到我自己無能為力為止。」

這學年，陽明聘請的前中華隊國手、營養師蔣憶德，在課程結束後播放了劉德華的歌曲〈今天〉，歌詞中「等了好久終於等到今天，夢了好久終於把夢實現」精準契合了陽明近年的心境，陽明球員今日在賽後記者會再次大合唱，慶祝這得來不易的成果。李台英感慨，這次奪冠可惜一直陪伴她的母親未能進場，但她相信這份榮耀已能分享給所有人。

▲陽明高中奪得冠軍。（圖／記者李毓康攝）

除了心理建設，陽明背後也有最強大的後盾。榮譽領隊陳允懋在10多年前就曾許下「奪冠去夏威夷」的承諾，隨著今日隊史首冠入袋，這份長達10年的大禮也將正式成行。