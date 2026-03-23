松山擊碎看衰完成2連霸　劉廷寬30分撕「最爛一屆」標籤

▲松山高中劉廷寬。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

HBL男子組衛冕軍松山高中在不被看好的情況下，憑藉「雙箭頭」劉廷寬與潘彥銘合砍52分的猛烈火力，最終以87比71擊潰黑馬南湖高中，不僅完成隊史第3次的2連霸，更以累積8座冠軍平了南山高中的歷史紀錄，全場狂飆30分、11籃板的劉廷寬，賽後從「野獸」林志傑手中接過總冠軍賽最有價值球員（FMVP）獎座，興奮表示：「我們就是要打臉所有人！」

此役開賽前，網路各大討論區與社群平台的預測投票幾乎一面倒看好南湖高中，劉廷寬賽後苦笑透露，這段時間壓力與動力並存：「我看到網路上很多評論說南湖總冠軍、松山拿亞軍，甚至我們昨天剛贏，就有人說『恭喜松山榮獲亞軍』。我想說我都還沒打，這是什麼意思？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對網路投票低迷、甚至只有對手五分之一票數的窘境，劉廷寬選擇在心裡暗暗發誓，儘管他在八強賽時扭傷腳踝，今日傷勢僅恢復約七、八成，且四強戰時感到腳部乏力，但進入冠軍戰後他決定放手一搏，全場22投僅6中雖一度掙扎，但關鍵時刻強攻禁區並穩定罰球，最終交出30分的成績單，「我不想留言嗆他們，我選擇用球場上的表現說話。」

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽總冠軍賽MVP劉廷寬。（圖／記者李毓康攝）

這支松山男籃從高一入學起，就被總教練葉韋喬評價為「松山有史以來歷年最爛的一屆」。這句話並非空穴來風，劉廷寬回憶，當年這批成員多是乙組出身，高一時跟JHBL甲級強權信義國中打友誼賽，竟然慘輸給國中生，讓葉教練氣到當眾飆罵。

對此，葉韋喬教練賽後感觸良多，他坦言這其實是一次長期的「測試」：「我說那句話，是想測試這批球員是不是真的想打籃球、願不願意走這條路。如果你不想走，那就提早離開不要浪費時間。」葉教練欣慰表示，雖然劉廷寬想打臉他，但他很高興球員們真的做到了，他更肯定劉廷寬在隊友潘彥銘陷入情緒亂流時，展現領袖氣質聽從調度，用防守帶動進攻，是奪冠不可或缺的基石。