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頂住壓力帶綠色神盾二連霸！松山教頭葉韋喬淚崩：謝謝孩子信任我

▲松山高中總教練葉韋喬。（圖／記者李毓康攝）

▲松山高中總教練葉韋喬。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽男子組總決賽，今日（22日）晚間在台北小巨蛋引爆最高潮。衛冕軍松山高中展現傳統強權的深厚底蘊，在頭號大將劉廷寬單場轟下30分的無解表現帶領下，以87比71擊敗隊史首度闖進冠軍賽的黑馬南湖高中。松山高中不僅成功達成隊史第3次的二連霸，更收下隊史第8座冠軍獎盃，正式追平南山高中，並列HBL男子組史上奪冠次數最多的球隊。

開賽首節，南湖高中展現出極強的抗壓性，一度取得領先，然而，松山迅速調整，特別是在下半場加強防守強度，有效限制南湖主將幸宇勝的發揮，劉廷寬今日展現頂級球星身手，在潘彥銘陷入亂流時穩定軍心，全場攻下30分。

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松山教練葉韋喬賽後分析，下半場翻轉局勢的關鍵在於「轉換快攻」與「策略性防守」。松山利用速度不斷衝擊禁區，製造對手大量犯規，導致南湖多名主力陷入五犯危機，防守端則全面封鎖外線投射與切入，他也欣慰表示，「防守一直是松山引以為傲的，很高興大家在冠軍賽展現出真正的『綠色神盾』防守。」

對於攻下30分的劉廷寬，葉韋喬給予極高評價：「全隊都是MVP，但廷寬在關鍵時刻扛下了責任，他願意在壓力下平穩情緒，這就是好球員的心理素質。」

葉韋喬在上賽季傳奇教練黃萬隆退休後接掌兵符，本季揹負著沉重的連霸壓力，當封王哨音響起，這位少帥也忍不住激動落淚。他坦言這一路走來面臨外界許多質疑與不信任，甚至被貼上驕傲的標籤。

「這一路走來有很多風風雨雨，但我都認真過好每一天。」葉韋喬哽咽地說，「我只想把最擅長的事情做到最好，用成績回饋給支持松山的校方、校友與贊助商。我要謝謝這群孩子，他們願意放下傲氣、願意相信我，我們才能一起走到這一步。」他特別感謝黃萬隆教練與林老師的信任，讓他能延續松山的優良傳統。

松山高中曾在97至99學年度完成三連霸，隨後在103、105、106學年度分別奪冠，加上113與114學年度的這座雙冠，隊史累積8座冠軍，追平了宿敵南山高中的紀錄，葉韋喬表示，松山將持續秉持「Do Our Best」的精神，讓每一屆學長帶領學弟，將這份團隊籃球的化學效應延續下去

關鍵字： 松山高中劉廷寬HBL冠軍二連霸高中籃球

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