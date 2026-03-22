北一女3連霸夢碎　教頭駱燕萍獨自扛責坦言卸下壓力

▲北一女中總教練駱燕萍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍戰，今（22日）在台北小巨蛋上演驚天逆轉秀。挑戰3連霸的頭號種子北一女中，在上半場一度領先達12分的情況下，下半場遭遇陽明高中猛烈反撲，最終北一以53比61敗給陽明，遺憾無緣成為史上第3支達成3連霸的女子組球隊。

賽後北一女總教練駱燕萍罕見未帶任何球員球員出席，而是獨自一人走進記者室，她神情落寞但語氣堅定地表示：「輸球一定是教練的錯。我在場中調度不夠及時，沒有給球員更好的方法來突破對方的防守。」駱燕萍坦言，挑戰3連霸的壓力確實讓球員在場上顯得有些畏首畏尾，特別是下半場在進攻走位與籃板衝搶上輸給對手，導致被陽明最擅長的快攻破解防守。

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被問及球員今日的表現是否與整季的水準有所落差，駱燕萍直言「壓力」是最大主因：「我覺得是壓力的問題。在訓練過程中，我們並沒有把這種三連霸的壓力在心理上轉化為一種習慣。之後我會再調整，思考如何帶領球隊去化解這種高壓。」

此役北一女戰將展現極高鬥志，主將彭郁榛在比賽中一度肩膀脫臼的，但隨即在場邊完成緊急處理後主動向教練請求上陣，駱燕萍說：「她鬥志很高，下場處理後很快就跟我說她準備好了，想趕快回去幫球隊。」

▲北一女中彭郁榛在比賽中一度肩膀脫臼的，但完成緊急處理後又主動向教練請求上陣。（圖／記者李毓康攝）

雖然未能成為史上第三支完成三連霸的女子組球隊，但同時全隊卻也終於卸下了扛在身上一季如影隨形的連霸壓力。

「終於卸下了連霸的壓力。」駱燕萍說，「我們會再調整訓練方式，思考如何將壓力轉化為習慣。陽明是非常可敬的對手，這場失敗我會承擔，希望球員不要因此氣餒。」