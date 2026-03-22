國中硬聯／詹仲嘉5局完投　長安扣倒東體奪隊史首冠

▲長安扣倒東體奪隊史首冠。（圖／學聯提供）



記者王真魚／綜合報導

台北市長安國中今天（22日）在冠軍戰一路領先，靠著5局下灌進6分大局奠定勝基，加上先發投手詹仲嘉5局失1分的好投，最終提前5局以9比1擊敗台東體中，勇奪國中硬式聯賽隊史首座冠軍，賴誠傑則拿下MVP大獎。

比賽首局雙方各得1分，長安國中在2局下1出局攻佔滿壘，台東體中選擇更換投手，但長安靠著保送擠回超前分，蔡士豐再補上安打追加分數。到了4局下，長安打線全面發威，賴誠傑、蔡士豐、艾太郎接連敲安，再加上對手失誤與李雨澤、許嘉翔的適時安打，單局灌進6分，徹底拉開差距，也讓比賽提前定調。

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長安國中國三投手詹仲嘉此役完投5局僅失1分，被敲4安，送出1次三振、1次保送，拿下勝投並獲得投手獎。總教練鄭凱名表示，詹仲嘉在國一下學期才從正投改為低肩側投，過去8強賽曾對台中市中山國中先發，這次面對打擊實力強的台東體中，特別安排他以「怪投」壓制對手。

詹仲嘉賽後表示，先前已有大賽先發經驗，因此今天並不緊張，面對打擊強勁的對手，選擇相信隊友守備，也感謝捕手許嘉翔與教練團的幫助，才能繳出好表現。他透露自己國小是社區棒球出身，升上國中後挑戰體育班，希望未來能朝職棒目標邁進。

長安國中收下隊史首座硬式聯賽冠軍，鄭凱名指出，這批球員去年已在軟式聯賽奪冠，今年再於硬式聯賽封王，意義重大。賽前台北市長蔣萬安也特別錄影替球隊加油，球團感謝市府體育局、教育局、教練團與校方支持，以及基層少棒教練培育人才，才能締造佳績。





▲賴誠傑拿下MVP大獎。（圖／學聯提供）

【團體獎】

第一名：北市長安

第二名：台東體中

第三名：高雄忠孝

第四名：新北二重

第五名：台中中山

第六名：桃園新明

第七名：竹縣關西

第八名：北市大理

【個人獎】

打擊獎第一名：新北二重 #10 王聖穰

打擊獎第二名：新北二重 #6 陳泊佑

打擊獎第三名：台東體中 #6 賴品叡

打點獎：高雄忠孝 #8 潘良宇

全壘打獎：花蓮三民 #1 陳宥瑞

投手獎：北市長安 #14 詹仲嘉

MVP：北市長安 #6 賴誠傑

最佳教練獎：北市長安 鄭凱名、陳思惟、劉祐心

▲先發投手詹仲嘉5局失1分好投。（圖／學聯提供）