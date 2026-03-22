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又是東超「安心亞」！　盧峻翔：遺憾刻在我的人生裡

▲領航猿盧峻翔、李家慷、葛拉漢、阿提諾、卡米諾斯 。（圖／領航猿提供）

▲領航猿飲恨奪東超亞軍，盧峻翔稱遺憾刻在自己人生 。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

連兩屆打入EASL東超冠軍賽，卻也連兩屆屈居亞軍無緣登頂奪冠，桃園璞園領航猿22日以81比90不敵日本職籃宇都宮皇者，本屆東超拿下亞軍及75萬美金獎金。賽後領航猿一哥「夜王」盧峻翔無奈表示，「遺憾這個詞好像刻在我的人生裡！」

領航猿與宇都宮皇者展開東超本屆冠軍爭霸，不料宇都宮皇者首節就下起「三分雨」，團隊投進10顆三分球，首節就強勢取得26分領先，領航猿即便一路苦追，但最終仍以9分見負。

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全場拿下15分的領航猿王牌球星盧峻翔賽後無奈表示，「開局宇都宮製造我們很大的麻煩，但其實我們也有做得很好的地方，就像我們團隊只有6個失誤，也顯出我們打得很團隊，但因為輸球，表示還有很多要成長的地方。」

不過盧峻翔也說，「籃球還是以團隊為主，我自己的狀況不好的話，還是相信我的隊友，但從個人來看，我當然希望自己命中率能有所提升，這是我自己該做的功課，希望下次聯賽會看到我更好的命中率。」

最後盧峻翔更表示，「遺憾這個詞好像刻在我的人生裡面，我的輸球方式都是遺憾的！」

此戰有10分貢獻，且展現出色防守強度的李家慷則認為，「這場比賽的開局打得很不好，但是我們有展現出我們的韌性跟態度，這一切都是我們的養分，後續可以吸取教訓，再做調整。」

關鍵字： 東超EASL領航猿盧峻翔李家慷PLG台籃

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