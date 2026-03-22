運動雲

>

團隊單場猛傳33助攻　夢想家笑擁本季聯盟最長7連勝

▲夢想家喜迎本季聯盟最高7連勝，戰神則連兩天在主場慘敗。（圖／TPBL提供）

▲夢想家喜迎本季聯盟最高7連勝，班提爾轟下32分、14籃板表現出色。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家22日作客交手台北台新戰神，賽前處於6連勝狀態火燙的夢想家，此戰團隊打出本季代表作，全場傳出33次助攻，洋將班提爾轟下32分、14籃板領軍，霍爾曼9分、11籃板、8助攻差點完成大三元，團隊共5人得分上雙，最終118比96痛宰戰神，從2月至今未嘗敗績，喜迎本季聯盟最長7連勝。

戰神昨日慘敗給聯盟龍頭桃園永豐雲豹後，今日「背靠背」出賽迎戰夢想家，目前排名高居聯盟第2位的夢想家有備而來，首節洋將班提爾就火力全開砍下16分，幫助球隊建立34比23的雙位數領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節戰神總算回穩，洋將梅克單節進帳14分，兩名中華隊國手雷蒙恩、丁聖儒也有所建樹，半場打完戰神追到僅8分落後。

不過第3節開打後，夢想家又是團隊戰力群起發揮，單節8人有得分紀錄，一波32比16攻勢，又讓球隊3節打完拉開24分大幅超前。

▲夢想家喜迎本季聯盟最高7連勝，戰神則連兩天在主場慘敗。（圖／TPBL提供）

▲簡浩對於夢想家單場傳出33次助攻感到滿意。（圖／TPBL提供）

末節戰神雖然攻勢回神，無奈前3節失血過多，最終夢想家就以22分之差痛宰戰神，收下本季聯盟最長7連勝。

夢想家全場以班提爾轟下32分、14籃板、5助攻、2抄截最佳，忻沃克16分、3籃板、3助攻，蔣淯安則有12分、4籃板、4助攻、2抄截，霍爾曼9分、11籃板、8助攻。此戰夢想家傳出多達33次助攻，也成就本季聯盟最長7連勝。

連兩天在主場慘敗的戰神方面，威力斯拿下全隊最高29分外帶16籃板，梅克19分、13籃板、6助攻，雷蒙恩則有11分進帳，丁聖儒則是10分、5助攻。

夢想家總教練簡浩表示，「最開心的就是團隊傳出33次助攻，不會只想著7連勝，只要內容有進步，不管輸贏我都會滿意。」

至於戰神方面，連兩天輸球後，目前戰績僅領先聯盟墊底爐主高雄全家海神1.5場勝差，總教練許皓程強調，「球隊在防守策略的執行上仍不夠熟悉，導致單節出現較多失分，是接下來需要調整的重點。

梅克則認為本場關鍵在於防守端未能達成原先設定的策略，球隊希望降低對手三分球出手與命中率，但夢想家此役外線命中率仍突破5成，「如果能把對方外線命中率壓低，比賽其實是有機會拿下來的。」

▲夢想家喜迎本季聯盟最高7連勝，戰神則連兩天在主場慘敗。（圖／TPBL提供）

▲戰神此戰以雷蒙恩拿下11分表現最佳。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 夢想家7連勝班提爾戰神台籃TPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬台幣獎金

快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬台幣獎金

攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

尷尬！庫明加被交易後首碰前東家拿2分　勇士仍悲情吞3連敗

尷尬！庫明加被交易後首碰前東家拿2分　勇士仍悲情吞3連敗

NBA生涯轟32294分！杜蘭特超越喬丹　登史上得分榜第5位

NBA生涯轟32294分！杜蘭特超越喬丹　登史上得分榜第5位

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

神交易有用！肯納德超猛三分彈準絕殺　湖人逆轉魔術奪9連勝

神交易有用！肯納德超猛三分彈準絕殺　湖人逆轉魔術奪9連勝

李泳知怒罵黃牛：當人傻子？　「我爭取降價200元花多少努力」

熱門新聞

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

古林睿煬9局登板後援！催出160公里火球破個人最速

台鋼創隊元老黃勃睿申請任意引退　今熱身賽最終登板告別職棒

徐若熙確定開季先發！軟銀王牌莫內羅還在古巴「找不到人」

李珠珢告別LG雙子！富邦證實專注留臺應援　韓援五本柱集結

山本由伸遭美記者評「不是王牌」　球迷怒轟太離譜

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

2發瘋！古林睿煬催160公里火球破紀錄

3台鋼創隊元老引退　今熱身賽最終登板

4徐若熙開季先發！莫內羅驚傳失聯

5李珠珢告別LG雙子！專注留臺應援

最新新聞

1HBL男女FMVP出爐　台籃GOAT頒獎

2帶綠色神盾連霸　松山教頭落淚

3國中硬聯　長安扣倒東體奪隊史首冠

4又是「安心亞」　盧峻翔：遺憾刻在人生

5謝國城盃點燃戰火 台北市輕鬆過關

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

【又帥又辣】啦啦隊女神李藝斌表演IVE《Bang Bang》電翻全場

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

【And I〜】走路滑手機撞門「啪」！　完美銜接惠妮休斯頓神曲

【太隨便了吧XD】在菜市場叫賣各種亂喊　全程沒任何人發現

希澈「絕交超果斷」直接刪電話！　「無法找回初心」：以前太沒禮貌XD

【一言不合就翻肚】歐告見人來秒翻肚討摸好可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366