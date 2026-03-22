團隊單場猛傳33助攻　夢想家笑擁本季聯盟最長7連勝

▲夢想家喜迎本季聯盟最高7連勝，班提爾轟下32分、14籃板表現出色。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家22日作客交手台北台新戰神，賽前處於6連勝狀態火燙的夢想家，此戰團隊打出本季代表作，全場傳出33次助攻，洋將班提爾轟下32分、14籃板領軍，霍爾曼9分、11籃板、8助攻差點完成大三元，團隊共5人得分上雙，最終118比96痛宰戰神，從2月至今未嘗敗績，喜迎本季聯盟最長7連勝。

戰神昨日慘敗給聯盟龍頭桃園永豐雲豹後，今日「背靠背」出賽迎戰夢想家，目前排名高居聯盟第2位的夢想家有備而來，首節洋將班提爾就火力全開砍下16分，幫助球隊建立34比23的雙位數領先。

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次節戰神總算回穩，洋將梅克單節進帳14分，兩名中華隊國手雷蒙恩、丁聖儒也有所建樹，半場打完戰神追到僅8分落後。

不過第3節開打後，夢想家又是團隊戰力群起發揮，單節8人有得分紀錄，一波32比16攻勢，又讓球隊3節打完拉開24分大幅超前。

▲簡浩對於夢想家單場傳出33次助攻感到滿意。（圖／TPBL提供）

末節戰神雖然攻勢回神，無奈前3節失血過多，最終夢想家就以22分之差痛宰戰神，收下本季聯盟最長7連勝。

夢想家全場以班提爾轟下32分、14籃板、5助攻、2抄截最佳，忻沃克16分、3籃板、3助攻，蔣淯安則有12分、4籃板、4助攻、2抄截，霍爾曼9分、11籃板、8助攻。此戰夢想家傳出多達33次助攻，也成就本季聯盟最長7連勝。

連兩天在主場慘敗的戰神方面，威力斯拿下全隊最高29分外帶16籃板，梅克19分、13籃板、6助攻，雷蒙恩則有11分進帳，丁聖儒則是10分、5助攻。

夢想家總教練簡浩表示，「最開心的就是團隊傳出33次助攻，不會只想著7連勝，只要內容有進步，不管輸贏我都會滿意。」

至於戰神方面，連兩天輸球後，目前戰績僅領先聯盟墊底爐主高雄全家海神1.5場勝差，總教練許皓程強調，「球隊在防守策略的執行上仍不夠熟悉，導致單節出現較多失分，是接下來需要調整的重點。

梅克則認為本場關鍵在於防守端未能達成原先設定的策略，球隊希望降低對手三分球出手與命中率，但夢想家此役外線命中率仍突破5成，「如果能把對方外線命中率壓低，比賽其實是有機會拿下來的。」

▲戰神此戰以雷蒙恩拿下11分表現最佳。（圖／TPBL提供）