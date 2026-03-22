快訊／劉廷寬30分擊潰南湖高中　松山高中奪隊史HBL第8冠、追平南山

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍戰，松山高中劉廷寬 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度高中籃球聯賽男子組冠軍戰22日壓軸在台北小巨蛋登場，由衛冕軍松山高中出戰強力挑戰者南湖高中，最多8分落後的松山，靠著當家主將劉廷寬全場轟下30分11籃板亮眼表現，潘彥銘22分外加上菜鳥周昱陳繳出17分以及任語璿狂抓17籃板，幫助「綠色神盾」松山以87：71擊敗南湖，不僅完成二連霸，更搶下隊史第8座HBL男子冠軍，追平由南山高中（含前身南山商工）所保持的8冠紀錄。

首節挑戰者南湖高中就率先發難，四強獨攬34分的幸宇勝攜手菜鳥王以勒開賽率隊搶分，幫助陽明在首節打完取得24比21領先，不過次節松山回穩，「綠色神盾」劉廷寬攜潘彥銘搶分，單節回敬27比21攻勢，在上半場打完反以48比45逆轉超前。

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松山劉廷寬半場就轟下17分、潘彥銘13分、王浚善6分；南湖部分，王以勒轟下15分、幸宇勝9分，周佑承也進帳5分。

▲南湖高中王以勒。（圖／記者李毓康攝）

易籃後，松山周昱陳也加入搶分行列，攜手劉廷寬、潘彥銘繼續擴大分差，一度取得雙位數領先，而南湖則是有王以勒挺身而出，他在外線火力全開搶分，單節再拿5分，幫助球隊將比分追近，第三節打完追到61比69、個位數落後。

▲松山高中周昱陳。（圖／記者李毓康攝）

關鍵決勝節，南湖開節就拉出6比0攻勢，一口氣追到剩下2分差，張哲瑋最後6分42秒切入放近追平分，然而「綠色神盾」即時回神，靠著任語璿化身「籃板怪獸」，連拿5分，再度以74比69討回領先，隨後劉廷寬獲得罰球會穩穩罰進2球，幫助松山擴大到7分領先。

更雪上加霜的是南湖轟下最高分的王以勒在最後不到4分鐘又收到第5犯、提前犯滿畢業，松山任語璿、周昱陳也加入飆分行列，在比賽僅剩1分39秒時幫助球隊將領先分數擴大到14分之多，也直接讓松山提前鎖定勝利，終場就以87：71擊敗南湖，完成二連霸也抱回隊史第8座總冠軍，更追平由南山所保持的HBL男子組8冠紀錄。

松山此役3人得分雙位數，劉廷寬轟下30分10籃板另有2抄截1火鍋，光罰球就18投13中，潘彥銘繳出22分9籃板，周昱陳117分5助攻4籃板外帶3抄截；南湖部分，最高是提前犯滿畢業的王以勒，他繳出23分4籃板，幸宇勝11分12籃板3助攻4抄截。