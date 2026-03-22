快訊／領航猿還是輸！　東超飲恨連兩年亞軍仍有2400萬台幣獎金

▲領航猿連兩年在東超聯賽屈居亞軍 。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季EASL東超聯賽，22日在澳門進行最終冠軍決賽，由日本職籃B.League勁旅宇都宮皇者交手台灣PLG職籃桃園璞園領航猿。領航猿在首節就陷入多達26分的不利落後局面，即便末節領航猿奮力追到6分差，但關鍵時刻宇都宮皇者罰球穩住陣腳，以90比81贏球，領航猿則是連續兩季在東超屈居亞軍，但仍獲得75萬美金，折合台幣約2400萬元獎金。

開賽領航猿就陷入大危機，遭到對手一波「29比6」砲轟，即便首節末段領航猿攻勢稍稍回神，但首節打完宇都宮皇者就取得39比13的絕對領先。

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隨後宇都宮皇者的日本男籃現役主力戰將比江島慎持續外線火燙手感，半場打完宇都宮皇者就以51比32持續維持領先。

下半場開打後，領航猿逐漸找回節奏，但宇都宮皇者王牌洋將紐比爾（D.J. Newbill）以及傑雷特（Grant Jerrett）持續搶分，讓領航猿一度追近到12分差的好表現又化為泡影，3節打完宇都宮皇者仍以72比56穩住雙位數領先。

末節領航猿持續追分，伯朗砍進三分球後，追到73比81，隨後葛拉漢又在終場前2分16秒內線單打追到僅6分差。

不過宇都宮皇者紐比爾一記拋投，再度要回8分領先，終場前49.4秒阿提諾兩罰一中，追到7分差，但時間所剩無多情況下，領航猿啟用犯規戰術，紐比爾則是穩穩兩罰全進，阿提諾終場前33.2秒籃下放進後，再度啟用罰球戰術但宇都宮皇者再度穩定收下兩罰，仍是9分領先。

最後關頭領航猿葛拉漢又是兩罰僅一中，依舊有8分落後，紐比爾再度被犯規兩罰一中，終場前21.7秒宇都宮皇者88比79穩定領先。

隨後葛拉漢也是兩罰俱中追到7分差，接著紐比爾又被送上罰球線兩罰全進，最終宇都宮皇者就以90比81贏球，拿下本屆東超冠軍，領航猿則是連兩年屈居亞軍，但仍收下75萬美金，折合台幣約2400萬元的優渥獎金。

此戰領航猿以葛拉漢拿下23分、6籃板、4助攻最佳，阿提諾18分、8籃板、4助攻，盧峻翔15分、2籃板、3助攻。宇都宮皇者方面，紐比爾21分、4籃板、8助攻，比江島慎19分、3籃板、3助攻，高島紳司18分。

▲李家慷此戰貢獻10分、3籃板、1抄截 。（圖／領航猿提供）