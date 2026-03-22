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艾菩樂6局無安打太猛！　桃猿16安含兩轟灌9分痛擊台鋼

▲艾菩樂。（圖／樂天桃猿）

▲艾菩樂。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽今（22日）晚間在高雄澄清湖棒球場進行，樂天桃猿火力全開全場猛敲16支安打，搭配先發投手艾菩樂6局無安打壓制，終場以9比2擊敗台鋼雄鷹，拿下熱身賽第4勝。

樂天首局就展現攻勢，何品室融率先敲出二壘安打開啟攻勢，隨後靠著對手失誤與張閔勛適時安打，一口氣攻下2分先馳得點；3局上林政華轟出陽春砲，將比分拉開至3比0。

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台鋼打線前半段完全遭到封鎖，面對艾菩樂毫無突破空間，前6局未能敲出任何安打；反觀樂天持續施壓，6局上林政華再敲帶有打點的安打，擴大為4比0領先。

比賽關鍵出現在8局上，許賀捷敲出場內全壘打，一棒帶回2分，助隊將比分拉開至6比0，幾乎鎖定勝局。

台鋼在8局下終於展開反攻，靠著朱盟二壘安打將比分追至2比6，不過樂天9局上再度發動猛攻，李勛傑二壘安打清壘攻下2分，劉子杰補上打點安打，單局再添3分，將差距擴大至9比2；終場桃猿軍就以7分差擊敗台鋼雄鷹。

此役樂天先發投手艾菩樂表現亮眼，主投6局用69球未被敲出任何安打，送出3次三振、1次四壞保送，繳出近乎完美的內容，成為勝利關鍵。

打線方面，樂天全隊敲出16安，其中何品室融3安猛打賞，林政華、林泓育、陳晨威、張閔勛與許賀捷皆繳出雙安表現，攻勢串聯火力兇猛。

關鍵字： 台鋼雄鷹、樂天桃猿、中華職棒

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