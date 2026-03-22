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可惜！3局激戰不敵日本組合　中租林芷均／楊筑云奧爾良收亞軍

▲中租女雙組合林芷均／楊筑云闖進女雙冠軍戰。（圖／教練楊鈞翔提供）

▲中租女雙組合林芷均／楊筑云。（圖／教練楊鈞翔提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界羽球聯賽超級300系列的奧爾良大師賽22日迎來女雙冠軍戰，來自台灣中租女雙組合林芷均／楊筑云，面對日本女雙高橋美優／中出堇，中租女雙在激戰65分鐘後，仍以20比22、21比12、18比21不敵對手，以亞軍作收。

世界排名第232的林芷均／楊筑云，本周在奧爾良大師賽扮演種子殺手，16強以直落二打敗世界第12、大會第2種子台灣同胞組合許尹鏸／林芝昀後，8強又拍落大會第6種子法國蘭伯（Margot Lambert）／波娜蒂（Camille Pognante），4強又爆冷擊潰高居第4種子的日本女雙廣上瑠依／保原彩夏，合拍僅3站就闖進超級300系列冠軍戰。

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今天面對首度合拍的日本女雙高橋美優／中出堇，林芷均／楊筑云前半段與對手打得難分難解，但打到8比9落後時，台女雙一度拉出6比2攻勢取得領先，最後也以20比19搶下局點，沒想到高橋美優／中出堇回穩拉出一波3比0攻勢，反以22比20搶下首局。

不過次局回來，林芷均／楊筑云馬上火力全開搶分，開賽就拉出15比5的極猛烈攻勢，很快就以21比12扳回一城，也逼出第3局。

決勝局，雙方呈現拉鋸，前半段互有領先，林芷均／楊筑云再度拉出6比1猛攻，取得10比7領先，也順利領先進入技術暫停，只是沒想到，暫停過後場上卻風雲變色，高橋美優／中出堇拉出8比2攻勢直接逆轉超前，也率先搶下局點，雖然林芷均／楊筑云化解掉兩個賽末點，但最後日本女雙還是以21比18勝出，林芷均／楊筑云以亞軍作收。

關鍵字： 羽球林芷均楊筑云奧爾良大師賽

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