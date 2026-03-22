帶傷的魔術師！林韋翰為戰績拚了　曝賽後恢復仍是大考驗

▲特攻林韋翰學習與傷勢共存，希望幫助球隊爭取更佳排名。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

新北中信特攻22日在主場再度告捷，以95比75大勝新竹御嵿攻城獅，本周不僅拿下主場2連勝，且兩戰合計勝分來到47分，團隊狀態可說逐漸回穩。其中，身為球隊主控的「魔術師」林韋翰，此戰繳出11分、1籃板、8助攻、3抄截強勢表現領軍奪勝。不過林韋翰也透露，「目前仍在學習和傷勢共存，打完比賽的恢復時間仍拉得很久，需要持續調整。」

連續兩季都飽受膝傷困擾，林韋翰本季終於找回昔日聯盟頂尖風采，進入2026年的12場比賽，平均上場時間高達30分10秒，場均可貢獻8.6分、2籃板、7.3助攻、1.9抄截，成為「閃電軍團」最仰賴的後場指揮官戰力。

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2025-26賽季至今，林韋翰場均也可貢獻6.5分、1.9籃板、5.3助攻、1.7抄截，且整季至今僅缺陣3場，展現久違的優秀出勤率。

林韋翰表示，「很久沒有這麼健康的出賽，不過目前比賽過後，傷勢的狀況還是會讓我蠻不舒服的，不管是當周僅有1場比賽，或是背靠背連續出賽，其實比賽後的恢復對我來說都非常重要。」

不過林韋翰也強調，為了球隊當前的戰績考量，自己仍會持續奮戰，也學習和傷勢共存。目標仍是希望讓球隊的例行賽戰績排名能夠站上前3位，希望爭取更好的季後賽席次排名。