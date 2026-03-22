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蔣少宏5打點領軍、吉力吉撈．鞏冠單場4安　味全龍逆轉兄弟終止6連敗

▲▼ 蔣少宏 。（圖／味全龍提供）

▲蔣少宏。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒官辦熱身賽22日晚間在雲林斗六棒球場登場，由中信兄弟交手味全龍；龍隊靠著蔣少宏單場3安、5打點的亮眼表現，加上全隊狂敲13支安打，最終以7比4逆轉擊敗兄弟，終止熱身賽6連敗。

中信兄弟此役由魏碩成先發，首局下率先發動攻勢，王威晨、陳俊秀連續安打串聯，黃韋盛高飛犧牲打先馳得點，隨後詹子賢、許庭綸接連敲安再添2分，兄弟首局就攻下3分痛擊魔神龍，取得3比0領先。

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不過味全龍在3局上開始反攻，利用連續保送擠回1分，將比數追至1比3；兄弟3局下再度展現火力，張仁瑋上壘後，詹子賢敲出二壘安打帶有打點，將領先擴大至4比1。

比賽關鍵出現在6局上，味全龍面對兄弟牛棚展開猛攻，在滿壘情況下，蔣少宏敲出關鍵二壘安打，一棒清壘帶回3分，幫助球隊一舉追平比數，形成4比4平手。

7局上龍隊再下一城，劉基鴻選到保送後，朱育賢適時安打送回超前分，味全龍反以5比4超前；9局上他們再度擴大領先，蔣少宏補上2分打點安打，將比數拉開至7比4，奠定勝基。

味全龍此戰攻勢全面開花，全隊敲出13支安打，其中吉力吉撈．鞏冠5打數4安打手感火燙，蔣少宏則是3安猛打賞、貢獻5分打點，成為致勝最大功臣。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒味全龍

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