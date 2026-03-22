快訊／蘇衡狂飆20分10籃板轟垮北一女中　陽明高中奪下隊史HBL首冠

▲陽明高中蘇衡。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

114學年度高中籃球聯賽女子組冠軍戰22日率先在台北小巨蛋點燃戰火，由衛冕軍北一女中出戰強力挑戰者陽明高中，最多15分落後的陽明，靠著當家主將蘇衡頂住壓力豪取20分10籃板，加上吳宣伶12分13籃板雙十表現，最終以61比53擊敗北一女，奪下隊史首冠。

首節北一女率先發難，在5比5開賽後，王若妍、彭郁榛內外開火拉出6比2攻勢，隨後彭郁婷、張薰文和高子喬三人連線再拉6比3小高潮，幫助北一女在首節打完就取得21比10、雙位數領先，次節雙方命中率都下滑，不過北一在上半場打完仍以31比19遙遙領先。

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北一女彭郁榛半場拿下8分、吳欣穎5分；陽明部分蘇衡同樣拿下8分，許語珊僅1分但也抓下9籃板。

▲陽明高中許語珊。（圖／記者李毓康攝）

沒想到易籃後場上卻風雲變色，蘇衡開節率隊火力全開，帶領陽明多點開花，開節後先拉出15比4的攻勢追到剩下1分差距，孫語婕在剩下4分37秒快攻上籃放進兩分還要到犯規完成三分打，也幫助陽明以37比35首度領先，隨後蘇衡三分球重傷害將分差拉開到5分之多，北一此節則是進攻大當機，在第三節還剩3分23秒，主將彭郁榛在爭球時疑似遭不慎壓傷左肩退場，眼看姐姐受傷，妹妹彭郁婷挺身而出多次切入搶分，幫助球隊將比分追近，不過陽明單節打出27比11的攻勢，取得46比42領先。

關鍵最末節，陽明延續攻勢，蘇衡攜手吳萱伶搶分，開賽拉出11比5攻勢直接取得雙位數領先，但北一並沒有輕言放棄，第三節傷退的彭郁榛也重新回到場上，而陳柔安跳出來拯救球隊，連拿4分幫助球隊又將比分縮小到僅剩下4分差，陳芯籃下接獲助攻幫助陽明止血，蘇衡最後32.83秒一條龍上籃放進兩分，幫助陽明將領先擴大到8分之多也替球隊鎖定勝利，終場陽明就以61：53擊敗北一女，不僅讓北一三連霸夢碎，也奪下隊史首冠創造歷史。

▲陽明高中吳宣伶。（圖／記者李毓康攝）