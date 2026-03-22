攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

▲曾柏喻與德魯兩名先發主力都高掛免戰牌，讓攻城獅今日以20分之差敗給特攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者杜奕君／新北報導

新竹御嵿攻城獅22日以75比95，在客場慘敗給新北中信特攻，也終止近期一波2連勝。此戰攻城獅兩大先發主力德魯、曾柏喻都高掛免戰牌，兩人傷勢狀況也正式曝光，曾柏喻是左側肋骨撞挫傷，德魯則為左大腿撞挫傷。不過總教練威森強調，希望兩人都能找回狀態，下周就能重返賽場效力。

目前攻城獅排名高居本季例行賽第3位，不過今日作客特攻主場，包括場均20.4分的球隊得分王德魯，以及先發主控曾柏喻都高掛免戰牌，也讓攻城獅團隊戰力大打折扣，最終不僅以20分之差慘敗，全場更僅有洋將馬力拿下雙位數的12分，其餘球員全數得分都是個位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻城獅總教練威森表示，「首節的狀況給了我們重傷害，完全沒有找到節奏，反觀特攻則是攻守兩端都非常強勢。加上整場比賽我們的投籃命中率僅有34.9%相當低迷，也被對手搶了太多進攻籃板，團隊失誤也傷害了我們，也許這樣的慘敗能夠幫助我們，了解我們需要加強什麼，如何成為更好的隊伍。」

談到德魯與曾柏喻的傷勢狀況，威森則透露，「曾柏喻上一場比賽就有點賽事，整周都沒有訓練，德魯在上一戰腿部有些撞擊，沒有太嚴重，但教練團仍是決定讓他休息，也調整自己的狀態，希望他們能找回狀態，下周回到比賽中。」

德魯本季平均能繳出20.4分、11.9籃板、2.4助攻、1.5抄截、1阻攻，攻守兩端都是球隊重要核心，至於本季被賦予主控重任的曾柏喻，場均9.9分、3籃板、6.2助攻、1.1抄截同樣相當夠水準，在目前例行賽最後白熱化階段，風城軍團仍需兩人趕緊回歸助陣效力。

▲攻城獅主帥威森親曝兩名主力傷勢狀況。（圖／TPBL提供）