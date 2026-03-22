運動雲

>

攻城獅單場慘輸20分　德魯、曾柏喻兩大主力傷勢曝光

▲曾柏喻與德魯。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

▲曾柏喻與德魯兩名先發主力都高掛免戰牌，讓攻城獅今日以20分之差敗給特攻。（圖／新竹御嵿攻城獅提供）

記者杜奕君／新北報導

新竹御嵿攻城獅22日以75比95，在客場慘敗給新北中信特攻，也終止近期一波2連勝。此戰攻城獅兩大先發主力德魯、曾柏喻都高掛免戰牌，兩人傷勢狀況也正式曝光，曾柏喻是左側肋骨撞挫傷，德魯則為左大腿撞挫傷。不過總教練威森強調，希望兩人都能找回狀態，下周就能重返賽場效力。

目前攻城獅排名高居本季例行賽第3位，不過今日作客特攻主場，包括場均20.4分的球隊得分王德魯，以及先發主控曾柏喻都高掛免戰牌，也讓攻城獅團隊戰力大打折扣，最終不僅以20分之差慘敗，全場更僅有洋將馬力拿下雙位數的12分，其餘球員全數得分都是個位數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻城獅總教練威森表示，「首節的狀況給了我們重傷害，完全沒有找到節奏，反觀特攻則是攻守兩端都非常強勢。加上整場比賽我們的投籃命中率僅有34.9%相當低迷，也被對手搶了太多進攻籃板，團隊失誤也傷害了我們，也許這樣的慘敗能夠幫助我們，了解我們需要加強什麼，如何成為更好的隊伍。」

談到德魯與曾柏喻的傷勢狀況，威森則透露，「曾柏喻上一場比賽就有點賽事，整周都沒有訓練，德魯在上一戰腿部有些撞擊，沒有太嚴重，但教練團仍是決定讓他休息，也調整自己的狀態，希望他們能找回狀態，下周回到比賽中。」

德魯本季平均能繳出20.4分、11.9籃板、2.4助攻、1.5抄截、1阻攻，攻守兩端都是球隊重要核心，至於本季被賦予主控重任的曾柏喻，場均9.9分、3籃板、6.2助攻、1.1抄截同樣相當夠水準，在目前例行賽最後白熱化階段，風城軍團仍需兩人趕緊回歸助陣效力。

▲特攻阿巴西，攻城獅威森、高國豪。（圖／TPBL提供）

▲攻城獅主帥威森親曝兩名主力傷勢狀況。（圖／TPBL提供）

關鍵字： 攻城獅德魯曾柏喻台籃TPBL威森

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

可以回家了！桃園巨蛋整修完成　雲豹本季例行賽最後2場回歸開打

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

快訊／閃電特攻回來了！　主場狂勝攻城獅20分收2連勝

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

快訊／萌暈！邊荷律台籃應援初體驗　特攻「我推的荷律」電翻全場

尷尬！庫明加被交易後首碰前東家拿2分　勇士仍悲情吞3連敗

尷尬！庫明加被交易後首碰前東家拿2分　勇士仍悲情吞3連敗

NBA生涯轟32294分！杜蘭特超越喬丹　登史上得分榜第5位

NBA生涯轟32294分！杜蘭特超越喬丹　登史上得分榜第5位

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

神交易有用！肯納德超猛三分彈準絕殺　湖人逆轉魔術奪9連勝

神交易有用！肯納德超猛三分彈準絕殺　湖人逆轉魔術奪9連勝

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

快訊／台籃之光！　領航猿擊敗日本連兩季挺進EASL東超冠軍戰

冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

冬奧隊醫遭爆料「失蹤」？　中華奧會發聲明澄清選手出賽未受影響

亞洲人才會的步伐！？　難倒了國際編舞家Kany XD

熱門新聞

冬奧隊醫失聯險害選手禁賽　李洋怒開鍘：永不納入國家隊支援體系

古林睿煬9局登板後援！催出160公里火球破個人最速

台鋼創隊元老黃勃睿申請任意引退　今熱身賽最終登板告別職棒

李珠珢告別LG雙子！富邦證實專注留臺應援　韓援五本柱集結

徐若熙確定開季先發！軟銀王牌莫內羅還在古巴「找不到人」

史上首見！湖人唐西奇連9戰轟30+率隊9連勝　卻恐遭禁賽處分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1冬奧隊醫失聯　李洋怒開鍘

2發瘋！古林睿煬催160公里火球破紀錄

3台鋼創隊元老引退　今熱身賽最終登板

4李珠珢告別LG雙子！專注留臺應援

5徐若熙開季先發！莫內羅驚傳失聯

最新新聞

1蘇衡飆20分10板　陽明奪隊史首冠

2攻城獅慘輸20分　兩大主力傷勢曝光

33連敗後2連勝　林韋翰：比賽想太簡單

4徐若熙開季先發！莫內羅驚傳失聯

5古林飆160轉後援？新庄親揭定位

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

【又帥又辣】啦啦隊女神李藝斌表演IVE《Bang Bang》電翻全場

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

希澈「絕交超果斷」直接刪電話！　「無法找回初心」：以前太沒禮貌XD

【太隨便了吧XD】在菜市場叫賣各種亂喊　全程沒任何人發現

【一言不合就翻肚】歐告見人來秒翻肚討摸好可愛XD

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366