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洗三溫暖！特攻3連敗後強勢2連勝　林韋翰：團隊把比賽想得太簡單

▲特攻阿巴西、林韋翰。（圖／TPBL提供）

▲特攻主控林韋翰領軍拿下本周主場2連勝。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／新北報導

本季開打前被視為奪冠熱門勁旅，新北中信特攻在日前苦吞一波3連敗，導致例行賽排名一度滑落至第5位，陷入季後賽席次保衛戰。所幸本周特攻在主場強勢奪下2連勝，且兩戰分別以27分、20分大勝對手。特攻主控「魔術師」林韋翰就表示，「主要還是心態的調整，先前大家把比賽想得太簡單了！」

在昨日以27分之差大勝高雄全家海神止敗後，「閃電軍團」即便面臨背靠背賽程，但今日交手攻城獅之戰，開賽就打出猛烈攻勢取得雙位數領先，末節更是一度將領先擴大來到28分，最終在4人得分達雙位數，包含馬可31分、18籃板，貝奇22分、11籃板，阿巴西19分以及林韋翰11分、8助攻、3抄截通力合作下，特攻終場以20分之差大勝。

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特攻主帥莫米爾表示，這兩場比賽的內容我非常滿意，打出比過往更好的防守，這是最重要的！每位球員都展現百分之百的態度與能量，有效限制了對手的籃板，如此一來才能打出我們擅長的快節奏，今天我們在轉換快攻就拿到24分，這是任何一個教練都樂見的事。裡面能打、外面能投，這才是我們贏球的關鍵。」

林韋翰則說，「先前3連敗真的很傷，主要還是溝通以及心態的調整，教練團也提醒，在進攻要加強球的流動，此戰有一半是在三分線外出手，一半是禁區內出手，內外的結合是贏球最大關鍵。」

由於目前例行賽進入最後白熱化階段，特攻在本周拿下2連勝後，戰績14勝13敗仍只能暫居例行賽第5位。林韋翰表示，「接下來的目標還是一場一場來，當然希望把排名再往上衝，因為各隊的實力真的很接近，希望至少要衝上例行賽前3位。」

關鍵字： 林韋翰特攻台籃TPBL

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