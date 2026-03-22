徐若熙確定開季先發！軟銀王牌莫內羅還在古巴「找不到人」

▲ 徐若熙扛起軟銀輪值 。（圖／截自福岡ソフトバンクホークス公式 (@softbankhawks_official）IG）

記者王真魚／綜合報導

軟銀鷹22日作客廣島進行熱身賽最終戰，總教練小久保裕紀賽前受訪時，談到參加世界棒球經典賽（WBC）古巴代表隊的王牌左投莫內羅（Livan Moinelo）最新動向，坦言目前仍無法掌握其行程，甚至「失聯」，球隊已決定先將他排除在開季先發輪值之外。

小久保表示，「有聽說可能明天會來，但其實也不太清楚，因為現在聯絡不上他。」對於莫內羅的回歸時間，他語帶保留，甚至苦笑說，「連他會不會搭飛機都不知道，一切都要等他來了再說，全部都是見面之後再判斷。」

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由於返日時間未定，軟銀已確定不將這位上季洋聯MVP左投納入開季先發輪值，預計由上澤直之、大關友久、大津亮介、松本晴、史都華（Carter Stewart Jr.）以及徐若熙6人組成先發陣容。

莫內羅本屆WBC代表古巴出賽，在波多黎各舉行的預賽（A組）先發2場，合計投7又1/3局未失分、防禦率0.00，展現壓制力。不過古巴於預賽遭淘汰後，他的返日時間始終未定，至今仍未與球團取得聯繫。

據日媒指出，莫內羅母國古巴近期因情勢不穩，發生大規模停電，可能影響通訊狀況，也被視為目前聯繫困難的原因之一。

▲莫內羅（Livan Moinelo）。（圖／記者楊舒帆攝）